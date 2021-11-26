Ждать уже не долго. Когда в Киеве заработают елочные базары

Пока неизвестна стоимость елок и сосен, которые будут продавать киевлянам

В столице скоро можно будет купить елку / Фото: Коллаж: Сегодня

Елочные базары стартуют в Киеве с 15 декабря. С этого дня все желающие смогут купить себе елку к Новому году. Как рассказали "Сегодня" в КГГА, пока неизвестно, сколько точно будет локаций по продаже елок, они еще не утверждены.

Когда завезут елки и сосны?

"Официально елочные базары начнут свою работу с 15 декабря и будут действовать по 31 декабря. Основным организатором елочных базаров в этом году будет КП "Городской магазин" – заключать договора с предпринимателями. Продажа елок будет проводиться, как и прошлом году – новогодние деревца должны быть с чипами и документами, откуда их привезли", – сообщили сайту "Сегодня" в КГГА.

Елочные базары начнут свою работу с 15 декабря / Фото: Сегодня

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Выбирают адреса

Там отмечают, что точное количество точек по продаже елок еще не утверждено. Скорее всего, их, как и в прошлом году, будет несколько десятков.

"Мы проведем анализ работы за прошлый год. Особое внимание будет уделено проблемным локациям, на которые жаловались горожане. Также будут рассматриваться места в городе, где было бы уместно открыть такой базар. Например, в микрорайонах, где проживает много жителей. Сейчас все локации утверждаются с районами, уточнятся адреса, где появятся такие базары", – добавляют в мэрии.

Точное количество точек по продаже елок еще не утверждено / Фото: Сегодня

Стоимость пока неизвестна

Пока неизвестна стоимость елок и сосен, которые будут продавать киевлянам. А вот за одно место под торговлю предпринимателям придется заплатить пять тысяч гривен.

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Сами елочные базары будут открываться с 15 декабря, но некоторые предприниматели могут открыть их позже, например, 19 декабря, когда у жителей города появиться новогоднее настроение.

Некоторые предприниматели открывают елочные базары и раньше, как только подписывают договор с городом. Так что некоторые могут открыться и 13 декабря.

Брошенные елки

В прошлом году многие торговцы не убрали за собой непроданные елки и после 31 декабря уехали, оставив горы непроданной хвои.

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В КГГА отмечают, что такая проблема существовала на неофициальных, стихийных ярмарках. И утилизацией непроданных елок пришлось заниматься коммунальным предприятиям.

"Те, кто получил разрешение на торговлю, были обязаны убрать после себя место и это требование выполнили. Такое же требование будет и в этом году", – добавляют в мэрии.

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