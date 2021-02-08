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Ждать в Киеве ли снега по пояс? Коммунальщики дали ответ

8 февраля, 22:36

Александр Марущак , Игорь Тимофеев

К утру субботы в Киеве может выпасть до 103 сантиметра снега

В связи с мощным снегопадом, обрушившимся на Киев, улицы столицы расчищают снег 450 единиц спецтехники и более 60 бригад ручной уборки тротуаров. Коммунальные службы готовятся к затяжным снегопадам, которые могут продлиться до субботы, 13 февраля.

"В Киеве сильно будет мести и этой ночью (в ночь на 9 февраля. – Ред), ожидаем осадков на уровне 15-20 сантиметров. Мы регулярно следим за метеосводками и надеемся, что в среду мороз снизится до -2-3 °С, и наши реагенты будут более эффективны (Реагенты работают про температуре выше -11 °С. Также надеемся, что киевские автомобилисты поймут всю серьезность ситуации и пересядут на метро", – говорят в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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Кстати, по данным некоторых европейских сайтов погоды, на утро субботы в Киеве может выпасть до 103 сантиметров снега. В "Киевавтодоре" говорят, что такое вполне возможно. Они готовят технику, чтобы в усиленном режиме убирать улицы и магистрали столицы.

Когда снегопад закончится, в работу запустят снегоплавильные машины. Пока снег не вывозят с улиц, а лишь сбрасывают на обочины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что коммунальщики пятый раз за сутки чистят Киев от снега: почему нет эффекта?

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "ДТП, работа коммунальщиков и прогноз на снег по пояс: какая ситуация на дорогах Киева (фото и видео)".

Видео: Сегодня

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снег коммунальщики киевавтодор сугробы реагент снегопады

Источник: Сегодня

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