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Женщина с оружием: как киевлянка стала известной на весь мир (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 января, 09:49
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В The Times написали статью о Марьяне Жагло, которая готовится к нападению России в Киеве
Маркетолог Марьяна карабин приобрела почти год тому назад. Коллаж "Сегодня"
Маркетолог Марьяна карабин приобрела почти год тому назад. Коллаж "Сегодня"

Обычные украинцы сами стали вооружаться. 52-летняя киевлянка Марьяна Жагло приобрела охотничью винтовку и готова хоть сейчас идти защищать Родину. Женщина стала известной на весь мир, потому что о ней написали влиятельные зарубежные СМИ. Встретилась с ней и Татьяна Гаврилюк.

Подробности

Маркетолог Марьяна Жагло карабин приобрела почти год назад не для охоты, а для снайперских курсов. Ружье обошлось в полторы тысячи долларов. К нему женщина прикрепила глушитель, оптический прицел. В руках – почти 8 килограммов.

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"Эта мощь от первого выстрела – меня очень сбивала и поразила. Мне даже страшно было, когда я сделала первый выстрел в тире. Потом да, привыкла", – рассказала киевлянка Марьяна Жагло.

А еще женщина вступила в ряды территориальной обороны два года назад. Говорит – так спокойнее. И вот теперь, когда ежедневно раздаются сообщения о полномасштабном российском вторжении, готова стать на защиту своей страны. Муж – военнослужащий. Марьяна – несколько лет назад подписала контракт резервиста. Сейчас старший солдат.

"Теперь если будет агрессия – я могу это оружие применить", – добавила женщина.

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У Марианны трое детей. Ради них, уверяет, и взяла в руки оружие.

"Мотивация у меня одна – это моя семья, ты за своих детей должен отвечать. Лучше самой в руки взять оружие, чем это потом будут делать твои дети", – добавила киевлянка.

После того как о Марьяне написали авторитетные международные СМИ – не заставили себя ждать и россияне. В тамошнем МИДе историю Марьяны назвали фейковой. А статью – пропагандистской. Женщина такой реакции, напротив, радуется.

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"А вы как считаете? Я фейк или нет? А то, что они так отреагировали. Ну, что же – это успех. Успех в том смысле, что их это задело. А если их это задело – значит, мы все правильно делаем", – добавила она.

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