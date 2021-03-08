Женский марш в Киеве попытались сорвать националисты: видео перепалки

На Михайловской площади в центре Киева прошел женский марш, участницы которого требовали равенства и защиты. Однако к ним на митинг пришли националисты из ОУН вместе с их лидером Николаем Коханивским и начали выкрикивать девушкам свои лозунги через кордон полиции.
Женский марш выступил с такими требованиями:
- ратификация Стамбульской конвенции;
- прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу;
- создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19;
- обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам;
- открытие государственных шелтеров (приютов) в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию;
- справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.
На митинг националисты пришли с тюльпанами и надувными кругами. Как сообщает PavlovskyNEWS, Коханивский пытался прорваться через ограждение правоохранителей, а поскольку не смог, то его соратники стали бросать в участниц женского марша спасательными кругами. Более того, перепалка националиста с участницей марша завершилась бросанием ей в лицо цветком, который она перед этим выбросила.
Конвенцию Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье, которую подписали 46 стран и ЕС, националисты считают "гендерными идеалами неомарксистов". Они убеждены, что документ нивелирует разницу между мужчиной и женщиной, как, например, сегодня происходит в Швеции. Также националисты против абортов.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Одессе проходил женский марш, который радикалы пытались сорвать.
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