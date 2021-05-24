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"Жертва" гидравлических испытаний? Мужчина купался в ванной в центре Киева (видео)

24 мая, 19:29

Александр Марущак , Виктория Барановская

В полиции предполагают, что это могут быть сьемки фильма или какого-то музыкального клипа – на вызов правоохранители не приехали

Мужчина принимает ванну, на одной из улиц Киева

Мужчина принимает ванну, на одной из улиц Киева

В Киеве заметили необычный автомобиль с прицепом, который оборудован под ванную комнату. Тут тебе: радиатор, тумбочки, полочка с вазоном, душ, унитаз, набор мочалок и настоящая ванна с водой. На выходных автомобиль с необычным прицепом стоял на улице Саксаганского, а в ванной спокойно мылся мужчина, прямо на улице.
Рядом стояла полицейская машина.

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В патрульной полиции Киева нам сообщили, что на подобный вызов их сотрудники не выезжали. Там не исключают, что мужчина купающийся в ванной на Саксаганского – это съемки музыкального клипа или кино.

Киевляне предполагают, что кто-то тролит гидравлические испытания, которые проводит в столице коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Проверка городских теплосетей стартовала в нескольких районах столицы. На период их проведения квартиры киевлян остаются на две недели без горячей воды.

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Кстати, пока их проводят в городе уже произошло несколько масштабных прорывов, с вытеканием воды на поверхность. Самый мощный был на прошлой неделе в Голосеевском районе, возле библиотеки имени Вернадского.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 14 мая, в центре Киева прорвало трубу – из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.

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