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Жертва снегопада: на Оболони затопило подземный переход (фото)

16 марта, 17:19

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Переходом активно пользуются жители Минского массива

На Минском массиве подтопило подземный переход в районе улицы Семьи Кульженко, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Жители пишут, что коммунальные службы не реагируют на их обращения по поводу подтопления. Чтобы переходить затопленное пространство, люди принесли в переход доски, шины и камни.

Как пояснили нам в коммунальной корпорации "Киевавтодор", данный подземный переход – незавершенное строительство нового участка Окружной дороги. Там добавляют, что пока этот переход не передан им на баланс, поскольку работы по строительству Окружной еще продолжаются.

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Хотя переходом уже активно пользуются жители Оболонского района. А за саму подземную конструкцию отвечает КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева", которое выступает заказчиком строительных работ.

В коммунальном предприятии нам подтвердили, что переход затопило талой водой.

"Мы держим ситуацию под контролем. Вода там откачана, весь мусор убран. Подтопление подземного пешеходного перехода произошло в результате аномальных снегопадов. По состоянию на 15 марта последствия подтоплений и засорения перехода устранены", – сообщили нам в КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева".

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Ранее мы писали, что киевляне обеспокоились состоянием пешеходного перехода, который соединяет улицу Старовокзальную и Вокзальную площадь в районе Центрального железнодорожного вокзала. В нескольких шагах от эскалаторов прохожие обнаружили трещины в полу.

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Киев КГГА снегопад подземный переход затопили

Источник: Сегодня

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