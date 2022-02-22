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"Жертвы будут на их совести". В киевской многоэтажке жители в ужасе от нашествия крыс

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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22 февраля, 20:26
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Кроме того, в подвале дома якобы живут наркоманы
В столице местные жалуются на грызунов в доме
В столице местные жалуются на грызунов в доме / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в одной из многоэтажек появились крысы. Они залезают через дыру прямо в квартиры.

Об этом сообщает Анатолий Гавриш в Facebook.

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"Из подвала к кухне квартиры на выходных кем-то пробита дыра. Каждый день увеличивается, в квартиру залезают крысы (сегодня удалось одну поймать). Иногда оттуда слышен дым или запах горелого. ЖЭД два дня отказывается предоставить мне доступ в подвал (дать ключ или пустить с работником ЖЭД), чтобы определить масштабы повреждений (возможно, там вообще панель опустилась). Говорят, что они сами посмотрят (и не смотрят), что я сам должен из квартиры смазать дыру, что подвал на охране, поэтому туда нельзя", – пишет киевлянин.

По его словам, в одном из телефонных разговоров он услышал, что в подвал якобы подселили наркоманов.

"Патруль, который дважды общался со мной после вызовов по 102, сказал, чтобы я решал вопрос сам или с коммунальщиками, даже если в подвале – притон наркоманов, потому что они ничего не могут", – добавляет Гавриш.

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Крысы в многоквартирном доме – куда обращаться

Изгонять вредителей сегодня могут как санитарные службы по уничтожению крыс, так и сами собственники жилья. В большинстве случаев применяются средства и методы, позволяющие обеспечить минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Если крысы уже завелись в подвале, вскоре они залезут в жилые квартиры, прогрызут бесчисленное количество ходов, оккупируют съедобные запасы и, вполне вероятно, занесут какое-нибудь опасное заболевание.

  • Попытаться вывести грызунов самостоятельно, применяя местные средства борьбы (потравить ядом или расставить ловушки);
  • Обратиться в специальную службу по дератизации;
  • Написать коллективную заявку в ЖЭК и ожидать решения проблемы.

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