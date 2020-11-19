Жесткий карантин в Киеве: мобильный госпиталь могут открыть при Александровской больнице

В столице есть в запасе пять тысяч коек - этого пока достаточно

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 1348 новых случаев коронавируса – это очередной антирекорд для столицы. Также только за сутки в городе умерло 34 человека от коронавируса.

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Ситуация накаляется с каждым днем. Сайт "Сегодня" узнавал, где в городе может появиться инфекционный госпиталь для приема больных.

Что планируют

О развертывании таких госпиталей уже не раз заявлялось на уровне правительства. Напомним, в столице открыть мобильный госпиталь для инфицированных больных предлагали на трех локациях – помещение Дворца спорта, павильон на ВДНХ и помещение Международного выставочного центра на Броварском проспекте.

Как выяснил сайт "Сегодня" у городских властей Киева, появилось еще одно место, где, по мнению чиновников, может появиться мобильный госпиталь.

"Если такой госпиталь и появится, то он будет размещаться на территории возле Александровской больницы. Другого варианта просто нет. И нигде дополнительно этот госпиталь открывать не будут", – заявил сайту "Сегодня" Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

Он добавляет, что это предложение города в выборе места под такой госпиталь. И его сейчас отстаивают чиновники, вопреки уже названым ранее трем возможным локациям.

Сколько это может стоить

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Во сколько обойдется развертывание госпиталя и сколько будет стоить оборудование для него, глава департамента не ответил. Он пояснил, что сейчас рано об этом говорить.

"У нас есть мобильный спасательный госпиталь ГСЧС Украины. Также есть четыре военные госпиталя, которые можно развернуть в случае необходимости. Это все полевые госпитали... Но говорить об этом пока рано. Тем более в столице! В Киеве решать проблему за счет госпиталей при условии неиспользованной медицинской базы – это просто смешно. Развертывание такого госпиталя – это самая крайняя мера, которая может быть выполнена в случае ухудшения ситуации", – добавляет Роман Ткачук.

Есть ли необходимость

То, что в городе достаточно койко-мест для приема больных, подтверждают и в Госпродпотребслужбе Киева.

"Открытие такого госпиталя пока не обсуждается. Возможность его развертывания – зона ответственности Кабмина. В Киеве сегодня достаточно койко-мест в больницах, которые оснащаются кислородными точками. В Киеве порядка 30 больниц, которые могу стать госпиталями для приема больных… Сейчас у нас есть дополнительно 5000 коек для приема больных. Этого для Киева на данном этапе вполне достаточно", – заявил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Тема о развертывании мобильных госпиталей для приема инфицированных обсуждается с начала октября. Ранее об создании таких госпиталей заявил народный депутат Михаил Радуцкий. Якобы по приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

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