"Долгоносики" и пенсионеры чаще всего нарушают масочный режим в метро

В столичном метрополитене уже неделю дежурят сотрудники "Муниципальной охраны" в рамках усиления карантина.

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Бойцы делают замечания людям, которые неправильно носят маски, а тех, кто зашел в метро без защитного средства, просят покинуть станцию и заходить в подземку только в маске.

Сайт "Сегодня" узнал, кто больше всего нарушает правила карантина в подземке, и где чаще всего дежурят муниципалы.

Бойцы "Муниципальной охраны" дежурят на всех станциях подземки с 5 ноября. Их можно увидеть в утренние часы-пик, когда на станциях большой наплыв пассажиров.

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ГДЕ ДЕЖУРЯТ "МУНИЦИПАЛЫ"

"Дежурство наших бойцов начинается с 7:00-7:30 и до 10-11:00 часов утра. В зависимости от загруженности станции. После этого они покидают объект, дежурят в вагонах поездов и возвращаются около 16:00, чтобы контролировать ситуацию в метро в вечерний час пик до 19:00-20:00. Только на двух станциях столичного метрополитена наши бойцы дежурят целый день – это станция "Почайна" и "Вокзальная", – пояснили нам в пресс-службе "Муниципальной охраны".

КТО ЧАЩЕ НАРУШАЕТ КАРАНТИН

Там отмечают, что острых конфликтов между их бойцами и пассажирами возникает мало. Последний раз усмирять пришлось пьяного мужчину на станции "Арсенальная". Он не хотел категорически одевать маску и применил под землей газовый баллончик.

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Фото: Муниципальная охрана

Шутя бойцы называют мужчин нарушителей "долгоносиками" – это те, кто не прикрывает маской нос. Большинство делает это умышленно, чтобы привлечь к себе внимание и показать, что они не верят в существование коронавируса.

Фото: Муниципальная охрана

"Острых конфликтов не было за последние время. А вот замечание пассажирам приходится делать каждые пять минут. Люди спускают маски с лиц. Мужчины более агрессивно реагируют на замечание неправильного ношения маски, идут на словесные перепалки, хотят показать свою силу. А женщины стараются избегать конфликтов, а маски спускают, чтобы не испортить макияж. Но больше всего нарушают правила карантина пассажиры пожилого возраста. Они категорически не хотят носить маски, а когда бойцы им говорят про опасность заболеть, отвечают: "А нам уже все равно!", – рассказывают сайту "Сегодня" в пресс-службе "Муниципальной охраны".

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Бойцы с терпением и уважением относятся к людям пожилого возраста. Им действительно тяжело находиться длительное время в маске. Обычно старики страдают отдышкой и другими болезнями, связанными с органами дыхания.

Фото: Муниципальная охрана

Несмотря на опасть заболеть, бабушки-пенсионерки в вагонах метро устраивают перекусы – едят бутерброды и семечки, пьют водичку и даже принимают лекарства. При этом они снимают маски. А если им посторонние делают замечание – реагируют не всегда адекватно. От них в вагоне метро можно услышать и резкое возмущение, и даже нецензурную брань.

Пока муниципалы контролируют соблюдение масочного режима в столичном метрополитене, возле станции метро "Героев Днепра" неизвестные жестоко избивают прохожих. Что происходит на столичной Оболони, смотрите в нашем сюжете:

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