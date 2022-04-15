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Жители Киева начали массово возвращаться домой: на въезде в город пробки

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15 апреля, 17:17
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В столице возникают проблемы с транспортом из-за массового возвращения киевлян
Люди в Киев возвращаются ежедневно / Коллаж "Сегодня"
Люди в Киев возвращаются ежедневно / Коллаж "Сегодня"

На въезде в Киев образовались очереди. Все из-за того, что ежедневно в столицу возвращается до 50 тысяч жителей, которые уехали из города в первые дни вторжения России.

Об этом сообщает первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет РБК-Украина.

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"Каждый день возвращается большое количество. Мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно", - говорит Николай Поворозник.

Появились проблемы с транспортом

Из-за массового возвращения киевлян в городе возникают проблемы с транспортом. Также в столице возводятся оборонительные сооружения и блокпосты, что усложняет передвижение.

По словам Николая Поворизника, в Киеве нет проблем с продуктами питания и товарами первой необходимости.

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В Госдуме РФ призвали бомбить Киев и уничтожить Зеленского

Депутат Госдумы РФ, глава фракции "Справедливая Россия – За правду!" Сергей Миронов открыто призвал к бомбардировкам Киева и ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

Депутат заявил о необходимости "бомбить те места, где действительно находятся центры принятия решений – Зеленский, генералитет".

На замечание пропагандиста, что в случае гибели Зеленского Кремлю не с кем будет вести переговоры, Миронов ответил:

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"Туда ему и дорога. Разговаривать там не с кем".

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