Жители столицы вышли на "Марш за Киев" – онлайн-трансляция

В столице прямо сейчас презентуют "Марш за Киев". Общественные организации выступают против генплана застройки Киева, пробок и других проблем города.
Подробнее о требованиях – в нашем стриме с места событий:
В столице прямо сейчас презентуют "Марш за Киев". Общественные организации выступают против генплана застройки Киева, пробок и других проблем города.
Подробнее о требованиях – в нашем стриме с места событий:
8 сентября 1991. В Киеве находится с визитом государственный министр, министр экономики, финансов и бюджета Франции...Погрузиться в тот день