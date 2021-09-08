Жители столицы вышли на "Марш за Киев" – онлайн-трансляция

Активисты заявляют, что они выступают против разрушения города и застройки зеленых зон

В столице прямо сейчас презентуют "Марш за Киев". Общественные организации выступают против генплана застройки Киева, пробок и других проблем города.

Подробнее о требованиях – в нашем стриме с места событий: