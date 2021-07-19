Житний рынок в Киеве отдадут частникам: что там откроют

В старину на рынке было торжище, где велась масштабная торговля зерном – ярмарка упоминается еще в летописях

Самый старый базар в столице. Фото: коллаж "Сегодня"

В КГГА говорят, что вокруг здания Житнего рынка в последнее время появилось много слухов и недостоверной информации, якобы, что кто-то может получить его в аренду.

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В мэрии подтверждают, что город принял решение сдать часть площадей Житнего рынка, который является коммунальным имуществом, в аренду частным владельцам. Но при условии, что на первом этаже останется традиционный продуктовый рынок, оснащенный по современным условиям.

"Пока конкретного предложения взять в аренду часть рынка нет – все это слухи. Единственное, что мы можем сказать, что здание Житнего рынка требует реконструкции, а также в нем необходимо заменить все инженерные коммуникации. У города нет такой финансовой возможности, поэтому в планах есть привлечь к этому процессу инвестора, который выполнит эти работы за собственные средства", – рассказали сайту "Сегодня" в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Что же касается будущего Житнего рынка, то пока не понятно, что там сможет открыть инвестор. Пока речь не идет об открытии ресторанов, клубов, офисов или других заведений.

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В мэрии отмечают, что позиция властей неизменна.

"На первом этаже Житнего должен оставаться традиционный продуктовый рынок, который по традиции посещают киевляне. Это будет неизменно, и рынок мы не планируем ликвидировать", – добавляют в департаменте.

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Житний рынок – один из самых старых Киеве. Ранее здесь было торжище, где велась масштабная торговля зерном. Ярмарка упоминается еще в летописях. Занимала она целый квартал, а эпицентр торговли был на месте нынешней автостанции "Подол". Поговаривают, в старину сюда наведывались Николай Гоголь и даже Оноре де Бальзак.

В советские времена торговцы перебазировались на крытый рынок, построенный в 1980 году. Сейчас на его фасаде можно рассмотреть декоративные панно. Например, с красивыми старинными часами, кораблями под названием "Черное море" и "Варна".

Ранее мы писали, что какая судьба ждет рынок-шайбу в Киеве.