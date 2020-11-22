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Жесткий локдаун в Киеве: при каких вариантах могут остановить метро

22 ноября, 11:49

Александр Марущак Александр Марущак

Чиновники не скрывают, что карантин выходного дня много пользы не приносит

В Киеве стремительно растет число инфицированных. Цифры пугающие: и по количеству новых заболевших, и по числу умерших от инфекции киевлян.

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Сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, насколько вероятновведение жесткого локдауна в Киеве, а также могут ли в столице остановить работу метрополитена и наземного транспорта.

"Будет ли введен локдаун – решение исключительно политическое и эпидемиологическое. Сейчас продлен так называемый легкий локдаун выходного дня, мы должны посмотреть на результаты в конце недели. По предварительным оценкам – эта мера малоэффективна и на эпидемический процесс эти два дня самоизоляции населения не влияют. Если вводить жесткий локдаун, то он должен вводиться одномоментно, решением правительства, и во всех регионах страны сразу", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан.

На вопрос, могут ли в таком случае снова остановить работу столичного метрополитена и городского транспорта, собеседник ответил утвердительно.

"Если будет принято решение на уровне Кабинета министров, то будет в обязательном порядке закрываться все. Но это исключительно решение на уровне государства. И оно должно приниматься на основании эпидемиологических данных, а не на основании популистских решений политиков. Когда это произойдет – неизвестно. Нет таких данных. В разных регионах эпидемический процесс проходит по-разному", – отметил Рубан.

Если говорить о Киеве, то наш собеседник считает, что в столице ситуация в норме.

"Столица нормально справляется с эпидемиологической ситуацией. В норме загруженность больничных коек, соблюдается масочный режим, проводятся профилактические мероприятия. А "страшные цифры" по количеству выявленных новых больных свидетельствуют о том, что в Киеве повышенный уровень лабораторной диагностики заболевания. Столица лидирует в этом вопросе – медицинская система работает лучше, чем в других регионах. Сегодня загруженность больничных коек в городе составляет 55-60%. И ежедневно рассматривается вопрос оснащения новых коек кислородом, а это почти 5 тысяч новых койко-мест", – отмечает Олег Рубан.

Что думает по поводу введения локдауна по всей стране президент Украины Владимир Зеленский, смотрите в нашем сюжете:

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Киев столица карантин коронавирус Олег Рубан локдаун

Источник: Сегодня

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