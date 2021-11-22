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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Зима близко! Чего ждать от погоды завтра – прогноз от синоптика (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
22 ноября, 17:00
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В столице максимальная температура днем будет 3 градуса тепла
Погода в Киеве на 23 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 23 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 23 ноября, в Киеве будет холоднее, а температура воздуха максимально поднимется до 3 градусов тепла.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Ночью до температура воздуха опустится до -2 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов.

Дождь и мокрый снег будут в Киеве, но осадки будут небольшими.

Погода в Украине на 23 ноября. Фото Наталии Диденко
Погода в Украине на 23 ноября. Фото Наталии Диденко

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В Карпатах выпало до метра снега

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу, 20 ноября, выпало до 1 метра снега. Утром там была температура 5 градусов мороза. В горах была очень плохая видимость – до 50 метров.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах наметы снега до 1 м", – говорится в сообщении.

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