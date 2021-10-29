Зима близко: какую погоду синоптики прогнозируют на выходных в Киеве (карта)

Ночью температура воздуха опустится до 3 градусов тепла

Погода в Киеве на 30 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 30 октября, в Киеве целый день тепло. Максимальная температура будет 14 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла. Небо будет в облаках, но дождя не прогнозируется.

Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов выше нуля. Ветер северный 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в столице на 30 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинально решил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

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