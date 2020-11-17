Зима близко. Под Киевом выпал первый снег (фото, видео)

Сегодня днем, 17 ноября, в селе Малютянка Киевской области выпал первый в этом году снег.
Местные жители успели зафиксировать снег на фото и видео.
Напомним, в Украине уже выпал снег в трех областях, но это не конец. В ближайшие дни будет снежить в ряде областей, а также украинцев ждут температурные качели — от нескольких градусов тепла днем до -14 ночью.
Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.
Снег продолжает радовать украинцев. Кроме Харькова, "зима" пришла в Сумскую, Луганскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
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