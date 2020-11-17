Зима близко. Под Киевом выпал первый снег (фото, видео)

На сегодня в столице передают мокрый снег

Сегодня днем, 17 ноября, в селе Малютянка Киевской области выпал первый в этом году снег.

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Местные жители успели зафиксировать снег на фото и видео.

Видео: "Сегодня"

Напомним, в Украине уже выпал снег в трех областях, но это не конец. В ближайшие дни будет снежить в ряде областей, а также украинцев ждут температурные качели — от нескольких градусов тепла днем до -14 ночью.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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Снег продолжает радовать украинцев. Кроме Харькова, "зима" пришла в Сумскую, Луганскую, Донецкую и Днепропетровскую область.

Видео: Сегодня

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