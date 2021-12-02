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Зима отменяется? Какая погода будет в Киеве завтра – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
2 декабря, 17:00
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Максимальная температура воздуха в столице завтра будет до 4 градусов тепла
Погода в столице на 3 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в столице на 3 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 3 декабря, в Киеве будет прохладная погода с осадками.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Завтра в столице ожидается холодная и промозглая погода. Днем температура воздуха будет колебаться от 3 до 4 градусов выше нуля.

Атмосферный фронт вызовет осадки, мокрый снег и дождь, но преимущественно небольшие.

Погода в Украине на 3 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 3 декабря. Фото: Наталии Диденко

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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