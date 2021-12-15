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Зима отменяется? Синоптики обновили прогноз погоды в Киеве (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 17:00
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Максимальная температура воздуха в городе будет три градуса выше нуля
Погода в Киеве на 16 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 16 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 16 декабря, в Киеве прогнозируют облачную погоду.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Также в городе будет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться в столице от +1 до +3 градусов.

"В дальнейшем влажная погода будет доминировать. Постепенно дожди уступят место снегу", – добавляет Наталия Диденко.

Погода в Украине на 16 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 16 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Погода в Украине на 16 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 16 декабря. Фото: Наталии Диденко

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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