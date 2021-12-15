Зима отменяется? Синоптики обновили прогноз погоды в Киеве (карта)

Завтра, 16 декабря, в Киеве прогнозируют облачную погоду.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Также в городе будет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться в столице от +1 до +3 градусов.
Далее по теме
"В дальнейшем влажная погода будет доминировать. Постепенно дожди уступят место снегу", – добавляет Наталия Диденко.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.
Ранее мы писали:
- Зимы ждать не пришлось: где в Украине уже пошел снег.
- Во Львовской области в горах выпал снег.