Зима отступает? Какая погода будет в Киеве на выходных

В субботу и воскресенье синоптики ожидают плюсовые показатели температуры

На выходных потеплеет до +2 градусов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве до конца недели еще несколько раз будет меняться. В пятницу, 4 февраля, температура резко опустится, а уже на выходных придет потепление до +2 градусов.

Об этом сообщает сайт Gismeteo.

Реклама

В пятницу температура воздуха опустится до -9 градусов ночью. Днем повысится до -4 градусов. Осадков не прогнозируют.

Однако уже в субботу, 5 февраля, температура повысится от –7 градусов до +1. В то же время прогнозируют небольшой мокрый снег.

В ночь на воскресенье, 6 февраля, температура воздуха опустится до -2, а днем снова поднимется выше нуля и будет демонстрировать плюсовые показатели. Снега ждать не стоит, однако погода будет пасмурной.

Реклама

Штормовые ветры не прогнозируют, скорость ветра будет умеренной до конца недели.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

К примеру, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не следует забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Реклама

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или самостоятельно добавлять какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

Раньше мы писали: