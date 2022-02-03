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Зима отступает? Какая погода будет в Киеве на выходных

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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3 февраля, 16:00
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В субботу и воскресенье синоптики ожидают плюсовые показатели температуры
На выходных потеплеет до +2 градусов.
На выходных потеплеет до +2 градусов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве до конца недели еще несколько раз будет меняться. В пятницу, 4 февраля, температура резко опустится, а уже на выходных придет потепление до +2 градусов.

Об этом сообщает сайт Gismeteo.

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В пятницу температура воздуха опустится до -9 градусов ночью. Днем повысится до -4 градусов. Осадков не прогнозируют.

Однако уже в субботу, 5 февраля, температура повысится от –7 градусов до +1. В то же время прогнозируют небольшой мокрый снег.

В ночь на воскресенье, 6 февраля, температура воздуха опустится до -2, а днем снова поднимется выше нуля и будет демонстрировать плюсовые показатели. Снега ждать не стоит, однако погода будет пасмурной.

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Штормовые ветры не прогнозируют, скорость ветра будет умеренной до конца недели.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

К примеру, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не следует забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

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Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или самостоятельно добавлять какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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