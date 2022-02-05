Зима отступает? Какой будет погода в Киеве – свежий прогноз

Синоптики прогнозируют в столице западный ветер со скоростью до 5-10 м/с

В столице будет плюсовая температура. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве и области в воскресенье, 6 февраля, будет без осадков. Синоптики прогнозируют в этот день на дорогах гололед, поэтому нужно быть осторожными.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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6 февраля в столице будет облачно с прояснениями и без осадков. На дорогах местами прогнозируют гололед.

Ветер ожидается западный со скоростью до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит около 0 градусов, а днем поднимется до 2-4 градусов тепла.

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Погода в Украине 6 февраля. Карта

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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К примеру, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не следует забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или самостоятельно добавлять какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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