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Зимние забавы: как в киевском зоопарке животные радуются снегу (фото)

9 февраля, 20:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Погода порадовала жителей зоопарка

Киевский зоопарк показал трогательные фото, как животные исследуют свои покрытые снегом владения.

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Снимки появились на странице зоопарка в Facebook.

На фото тигры и львы осматривают территорию зоопарка и нежатся в сугробах, а лоси и антилопы гуляют по заснеженным тропам.

Фото: Киевский зоопарк/Facebook

Фото: Киевский зоопарк/Facebook

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Фото: Киевский зоопарк/Facebook

Фото: Киевский зоопарк/Facebook

Фото: Киевский зоопарк/Facebook

Фото: Киевский зоопарк/Facebook

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Фото: Киевский зоопарк/Facebook
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Фото: Киевский зоопарк/Facebook

Фото: Киевский зоопарк/Facebook

Фото: Киевский зоопарк/Facebook

К слову, во Львовской области работник коммунальной службы запряг коня в сани, чтобы сделать дорожки – такой необычный способ уборки снега на улицах он придумал.

Уже в среду, 10 февраля, в большинстве областей будет снежить, местами дождь, а температура будет и морозной, и плюсовой.

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Кроме того, в Киеве из-за снегопада на улицы вывели бронетехнику. Ее используют для эвакуации застрявших в снегу грузовиков.

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Киев фото животные зоопарк
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