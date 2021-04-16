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Знаменитая "синяя рука" снова появилась в Киеве (фото)

16 апреля, 15:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ранее скульптура Middle Way, или "синяя рука", румынского скульптора Богдана Раца, заменяла демонтированный памятник Ленину в Киеве

Арт-объект в виде гигантской синей руки, который ранее демонтировали на бульваре Шевченко, снова появился в Киеве.

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Об этом сообщила жительница столицы Юлия Лихенко в Facebook.

Как она отметила, теперь синюю руку можно увидеть у посольства Румынии.

"Вот так находка. Синяя рука снова в Киеве. Только теперь встретила ее не на том месте, где она стала знаменитой, а у посольства Румынии на улице Михаила Коцюбинского, 8", – написала она.

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По ее словам, хотя к инсталляции каждый относится по-разному, но проигнорировать ее невозможно.

Напомним, синяя рука – это арт-объект Middle Way румынского скульптора Богдана Раке. Ранее скульптура заменяла демонтированный памятник Ленину в Киеве

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Ранее мы писали, что "синяя рука" из Киева переехала в Николаев.

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Киев арт-объект синяя рука

Источник: Сегодня

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