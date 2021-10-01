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Знаменитая скульптура в Киеве заговорила на украинском (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 октября, 14:01
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Теперь, благодаря современным технологиям, можно услышать известные высказывания Прони Прокоповны
Памятник “За двумя зайцами” любят все киевляне и гости столицы
Памятник “За двумя зайцами” любят все киевляне и гости столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве памятник главным героям комедии "За двумя зайцами", к 60-летию легендарной киноленты, заговорил словами из оригинальной украиноязычной версии фильма, которая долго считалась утерянной. Скульптура Прони Прокоповны будет говорить известными фразами из фильма до 24 ноября.

Об этом сообщают организаторы.

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Долгие годы украинская версия считалась утраченной, пока в 2013-м ее случайно не нашли в мариупольском фильмофонде.

Теперь услышать знаменитые высказывания Прони Прокоповны такими, какими они были в оригинале, можно благодаря современным технологиям.

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Памятник расположен на Андреевском спуске
Памятник расположен на Андреевском спуске / Фото: КГГА

"Памятник "За двумя зайцами" – настоящая киевская легенда, – говорит организатор проекта, руководитель бизнес-направления товаров для персональной гигиены корпорации "Биосфера" Александр Лавров. – Сюда приезжают свадебные кортежи, приходят влюбленные и тысячи туристов, ведь многочисленные почитатели наделили скульптуру магической способностью. Говорят, чтобы выйти замуж, нужно потереть перстень на руке Прони, а чтобы найти невесту – потереть жука на пиджаке Голохвастова".

Все желающие теперь смогут услышать известные цитаты из фильма
Все желающие теперь смогут услышать известные цитаты из фильма / Фото: КГГА

Про фильм

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Кинолента "За двумя зайцами" вышла на русском языке и сразу стала культовой на территории бывшего Советского Союза.

Курьезные приключения авантюриста Голохвастова, который решает жениться на богатой, но не очень красивой и образованной девушке Проне, полюбились миллионам зрителей.

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Фильм быстро разобрали на цитаты. Однако мало кто знает, что оригинальная версия "За двумя зайцами" была украиноязычной. Уже снятый и даже представленный в 1961 году фильм переозвучили для всесоюзного проката.

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