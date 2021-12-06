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Украшать придется долго. Как выглядят игрушки для главной елки страны (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
6 декабря, 19:00
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В столицу уже привезли новогодние игрушки для главной елки Украины – в этом году они будут необычные
В Киев привезли игрушки для новогодней елки
В Киев привезли игрушки для новогодней елки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжается монтаж главной елки страны на Софийской площади. Туда уже завезли фуру новогодних игрушек, которыми украсят елку. Сейчас рабочие готовят металлический ствол дерева для украшения искусственной хвоей.

Украшения для новогоднего дерева находятся в секретном месте, посмотреть на них разрешили только сайту "Сегодня".

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В этом году елку украсят абсолютно новыми игрушками. Они имеют две особенности – их изготовили на украинском предприятии и они не бьются.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Нам разрешили распечатать два ящика с игрушками золотого и красного цветов. Именно эти два цвета будут в этом году на главной елке, как символы Рождества.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Украшения действительно не бьются. Их диаметр 8 и 10 мм.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Украшать елку ими будут после того, как ее "оденут" в искусственную хвою. Из-за того, что игрушки маленькие, процесс украшения займет больше времени, чем обычно. Всего на елке разместят 10-15 тысяч игрушек. Ими также украсят элементы новогоднего городка на Софийской площади.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Когда зажгут елку

Открытие и зажжение праздничных огней запланировано, как всегда, на 19 декабря.

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Также на Софийской площади продолжается монтаж катка вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Он, кстати, будет бесплатным для детей. Рабочие говорят, что пока каток на начальной стадии готовности. Они только сделали основу для его размещения.

Как пояснили организаторы новогоднего праздника на Софийской площади, в этом году последовательность работ изменили. Сначала сделают каток, обустроят новогодний городок и в последнюю очередь установят и украсят елку. Делается это, чтобы установить гигантский купол из гирлянд над Софийской площадью.

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