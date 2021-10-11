Зонтики снова в деле! Какой будет погода в Украине в начале недели – прогноз (карта)

Температура воздуха днем достигнет максимум 11-14 градусов тепла

Дождливая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине начало новой недели будет прохладным и дождливым. Температура воздуха днем достигнет максимум 11-14 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода на 11 октября

Во всех областях ветер будет 5-10 м/с. На западе синоптики прогнозируют 12-16 градусов тепла.

На востоке температура будет колебаться от +12 до + 15 градусов. В северных регионах столбики термометров будут достигать 12-15 градусов тепла. На юге температура составит +14-15 градусов.

В Киеве день пройдет без осадков. Температура – 12-14 градусов тепла.

Погода на 11 октября. Карта Укргидрометцентра

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Погода на 12 октября

Во вторник в западной части страны синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха днем поднимется максимум до 8 градусов тепла, а ночью опустится до 2-4 градусов.

На территории Киева ожидается солнечная погода и ветер юго-восточный со скоростью до 3-8 м/с. Температура воздуха днем – 12-14 градусов тепла, а ночью 3-5 градусов.

Погода на 12 октября. Карта Укргидрометцентра

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Погода на 13 октября

В среду практически всю Украину накроют дожди. Температура воздуха днем поднимется до 9-11 градусов тепла, а ночью опустится до 3-5 градусов. Столицу нашей страны также ожидают ливни.

Погода на 13 октября. Карта Укргидрометцентра

Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов — от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

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