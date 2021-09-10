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13 обысков у руководителей КП "Спецжилфонд": дело об освоении 250 млн грн через свои фирмы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 сентября, 19:00
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Подконтрольные столичным чиновникам фирмы либо сделали халтуру, либо просто не выполнили работы
Подольская окружная прокуратура города Киева провела обыски у руководителей КП «Спецжилфонд» / Коллаж "Сегодня"
Подольская окружная прокуратура города Киева провела обыски у руководителей КП «Спецжилфонд» / Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 10 сентября, в домах и квартирах руководителей киевского коммунального предприятия по содержанию и эксплуатации жилищного фонда спецназначения "Спецжилфонд" и его подрядных организаций прошли обыски.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как сообщает столичная прокуратура, всего было проведено 13 санкционированных обысков. Все они были проведены в рамках уголовного производства по факту кражи средств территориальной общины Киева во время проведения капитального ремонта жилого фонда столицы. В ходе обысков выявляли имущество для возмещения причиненного Киеву ущерба.

Дело на 250 млн грн

В ходе расследования выяснилось, что в 2019-2021 годах Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП "Спецжилфонд" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ" провели ряд тендерных закупок на выполнение работ на объектах социальной инфраструктуры города и победителями в этих тендерах стали компании, подконтрольные руководителям КП. Эти компании в целом получили 250 млн грн бюджетных средств.

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Некоторые работы подрядчики провели, однако зачастую с нарушением требований ДБН, некачественно, частично и по завышенным ценам.

  • Предварительная сумма ущерба составляет 30 млн грн.
  • Во время обысков изъято наличных в размере более 2 млн. грн.
  • Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Ранее в пределах указанного уголовного производства были проведены обыски в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, на КП "Спецжилфонд", "Житлоинвестбуд-УКБ", в офисах подрядных организаций.

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Корупция в структурах КГГА

В августе прошла серия обысков в разных департаментах КГГА и коммунальных предприятиях Киева.

  • 18 августа прошли обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники которого подозреваются в нецелевом использовании бюджетных средств на более чем 1 млн грн.
  • 17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 году это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.
  • 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.
  • В кабинетах чиновников Киева лежат сотни тысяч долларов / Фото Киевской городской прокуратуры
    В кабинетах чиновников Киева лежат сотни тысяч долларов / Фото Киевской городской прокуратуры
  • 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных предприятиях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.
  • 16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищения 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.
  • 8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски - свидетельство политического давления на него и на столичную власть.

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