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Борьба за Сырец продолжается! Первого зама Кличко вызвали на допрос

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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28 января, 12:38
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Николая Поворозника не отстранили от работы – он продолжает выполнять свои обязанности
Дело связано с участком возле станции метро "Сырец"
Дело связано с участком возле станции метро "Сырец" / Фото: Коллаж: Сегодня

Первого заместителя мэра Киева Николая Поворозника 28 января вызвали на допрос. Разбирательство проходит по делу лишения земельного участка аппарата СНБО.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

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"Выполняю свои процессуальные обязанности в полной мере. Только завершился допрос. Продолжаю отстаивать позицию города и горожан. Совместно сохраним сквер на Сырце", – написал он.

Первому заместителю главы КГГА вручили подозрение

"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер", – написал он.

  • В 2009 году участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
  • Однако в 2019 году было установлено, что все десять лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.
  • Николай Поворозник намерен отстаивать свои права в суде.

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