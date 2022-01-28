Борьба за Сырец продолжается! Первого зама Кличко вызвали на допрос

Первого заместителя мэра Киева Николая Поворозника 28 января вызвали на допрос. Разбирательство проходит по делу лишения земельного участка аппарата СНБО.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.
"Выполняю свои процессуальные обязанности в полной мере. Только завершился допрос. Продолжаю отстаивать позицию города и горожан. Совместно сохраним сквер на Сырце", – написал он.
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Первому заместителю главы КГГА вручили подозрение
- Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили 25 января подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО.
- По словам мэра, СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и "через правоохранителей продолжает давить на столичные власти".
"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер", – написал он.
- В 2009 году участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
- Однако в 2019 году было установлено, что все десять лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.
- Николай Поворозник намерен отстаивать свои права в суде.