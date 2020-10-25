"Был удивлен". Кличко не ожидал таких результатов выборов в мэры

Предварительные результаты местных выборов в Киеве, согласно которым мэр Виталий Кличко набирает почти 46% голосов, свидетельствуют о том, что город движется в верном направлении и развивается.

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Так во время включения из штаба партии "УДАР" после окончания голосования градоначальник прокомментировал итоги экзитполов.

На этом фоне Кличко пообещал делать все, чтобы оправдать надежды всех киевлян, которые отдали за него свои голоса.

В то же время он не ожидал, что бывший глава КМДА Александр Попов наберет около 10% и что у него будут шансы выйти во второй тур голосования.

"Действительно я обратил внимание на других кандидатов, сколько они взяли процентов, какое у них позиционирование. И я действительно был удивлен тем, что Александр Попов на втором месте", – признался Виталий Кличко.

Мэр столицы считает, что ключевой избиратель Попова приехал в Киев "в последние пять лет", то есть после начала российской агрессии в отношении Украины. Кличко напомнил, что в столице есть работа, самые высокие зарплаты и лучшие стандарты.

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Напомним, что в этот же день проходили выборы и в Киевской городской совет. Согласно результатам экзитпола, который был проведен в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", большинство голосов на них набрали партии "УДАР", "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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