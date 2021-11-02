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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Частная земля. Почему Демеевский рынок в Киеве хотят застроить высотками

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
2 ноября, 15:18
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Согласно плану собственников, на месте рынка появится 85-метровое здание с торговым центром
В Киеве сносят Демиевский рынок
В Киеве сносят Демиевский рынок / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне продолжают обсуждать в социальных сетях закрытие Демеевского рынка. По заявлению администрации рынка, с 1 ноября он прекратил работу.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Киевляне разделились на два лагеря. Одни считают, что в таком виде рынок не нужен – там много киосков и царит антисанитария. Другие же считают, что рынок был местом, где можно было приобрести качественные продукты, а очередной торговый центр, да еще и небоскреб рядом с библиотекой имени Вернадского, в этом месте не нужен.

В КГГА говорят, что в курсе закрытия и дальнейшей застройки Демеевского рынка.

"Это частный рынок. Он никогда не был на балансе города. Владельцы оформили разрешительные документы и приняли решение о его застройке. Насколько мы знаем, там планируется жилая и коммерческая застройка. Про этажность нам пока ничего неизвестно. Собственники рынка пока не показали проект застройки этой территории", – сообщили в КГГА.

Известно, что под мэрию приходили с пикетом недовольные будущим строительством на месте Демеевского рынка, но акции протеста были немногочисленными.

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В Киеве сносят Демеевский рынок

Застройщик получил от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА все необходимые документы для проведения работ. Застройка рынка предусмотрена на трех коммунальных участках общей площадью в 1,17 гектар. На его месте хотят построить 85-метровое здание.

Застройщик

Застройщиком является компания ООО "Манхеттен Инвест", которой Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал все необходимые для реконструкции нежилых помещений документы (градостроительных условий и ограничений – ГУО).

Застройка рынка "Демеевский" запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, их "Манхеттен Инвест" получил в аренду 1 марта 2018 года на основании решения Киевсовета.

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