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Чернышов может отказаться от кресла Кличко. Почему?

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев
19 августа, 06:10
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"Сегодня" располагает инсайдом о том, кто может заменить боксера-супертяжеловеса на должности главы КГГА
Виталия Кличко на посту мэра могут заменить на Алексея Чернышова / Коллаж "Сегодня"
Виталия Кличко на посту мэра могут заменить на Алексея Чернышова / Коллаж "Сегодня"

На этой неделе в Киеве активно обсуждали возможное смещение с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. Согласно полученной "Сегодня" информации, это кресло может достаться министру развития общин и территорий Алексею Чернышову. Однако есть вероятность, что министр может и отказаться.

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В том, что сам Чернышов захочет поменять кресло министра на должность столичного градоначальника, сомневаются политологи. Все-таки в бюрократической иерархии министр находится повыше градоначальника. Однако и значение столичного региона нельзя приуменьшать.

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"Тут дело такое. Если партия скажет "Надо!", то комсомол, а в данном случае, министр ответит – "Есть!" – говорит политолог Владимир Фесенко. – На самом деле статус и влияние руководителя КГГА не менее серьезны, чем должность министра. Это шанс для Чернышова выйти под софиты и продемонстрировать свои возможности, как руководителя столичного уровня".

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Кстати, пока Алексей Чернышов не подтверждает информацию о том, что его кандидатуру рассматривают в качестве будущего главы КГГА.

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Напомним, что Виталий Кличко считает, что центральные власти оказывают на него давление. Он даже однажды заявил, что такого не было даже при Януковиче.

Сейчас мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко заявляет, что правоохранители с обысками тормозят работу коммунальных служб, что также является давлением на него.

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