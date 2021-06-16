Что останется от Крещатика? В Киеве хотят реанимировать строительство небоскреба высотой в 160 метров

Тропа Хо Ши Мина в центре Киева, стена Цоя и 140 лет истории – чем примечательно здание, которое хотят пустить под снос

/ Фото: Сегодня

Киевские активисты бьют тревогу: угроза сноса снова нависла над старинным зданием в самом центре Киева. Речь идет о доме на Грушевского, 4-б, на нечетной части Крещатика. По информации активистов, собственники здания хотят реанимировать проект строительства на его месте небоскреба высотой в 160 метров, на 48 этажей.

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В мае этого года Киевсовет согласовал на земельной комиссии вопрос о передаче компании ООО "Грааль" земельного участка под этим домом.

Таким мог стать центр Киева. Небоскреба в 160 метров на Крещатике не будет

Небоскреб пытаются тут возвести с 2003 года, когда мэром Киева был Александр Омельченко. Тогда компания "Грааль" выиграла инвестиционный конкурс и получила добро на строительство экспериментального отельно-офисного здания высотой в 160 метров. За все эти годы компании удалось снести соседнее здание на Крещатике, 5, где располагался ресторан "Столичный".

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Проект огромного высотного здания в 48 этажей жестко раскритиковали киевляне и активисты. И вот, спустя много лет, представители компании снова заговорили об активизации работ в центре Киева – они пытаются получить в собственность землю под зданием на Грушевского, 4-б.

Фото: facebook.com/korob.anton

ЧЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЕН ДОМ

Дому на Грушевского, 4-б, – почти 140 лет. Трехэтажное здание было возведено в 1883 году. Активисты утверждают, что дом построен по проекту известного архитектора Владимира Николаева, при участии еще четырех киевских зодчих.

Здание принадлежало семье швейцарских подданных Бонадурер, которые занимались обустройством водопроводов, канализации, парового и водяного отопления в Киеве.

Дом имеет уникальную архитектуру. Особенно примечателен мостик на его заднем дворе. Он соединяет его со склоном, где находится Международный центр культуры и искусств – Октябрьский дворец.

Во дворе дома проходила так называемая Тропа "Хо Ши Мина". Так киевляне нарекли извилистую тропинку, по которой можно было пройти от верхнего выхода со станции метро "Крещатик", мимо здания Октябрьского дворца, спуститься в уютный дворик-колодец и выйти дворами на улицу Грушевского перед стадионом "Динамо". Такая себе "партизанская тропа" в центре Киева. Сейчас по тропе "Хо Ши Мина" пройти невозможно, она перегорожена забором, как раз в районе дома на Грушевского, 4-б.

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На стене этого здания был нарисован портрет легендарного певца и актера – Виктора Цоя, с цитатами из его песен.

Фото: oldtortila2.livejournal.com/12975.html

Здание на Грушевского, 4-б, пустует уже много лет. Двор полюбила киевская молодежь, здесь проходили разные культурные мероприятия, устраивались сквоты.

Дом пережил два крупных пожара в 2014 и 2019 годах.

СЛЕД ТАБАЧНИКА

В мае этого года земельная комиссия Киевсовета согласовала проект решения о передаче ООО "Грааль" земельного участка на ул. Грушевского, 4-б для строительства.

"Уже много лет эта компания, конечным бенефициаром которой считают бывшего министра образования Дмитрия Табачника, добивается этого участка. В ее планах было построить здесь самый высокий в Киеве и Украине небоскреб высотой 160 метров на 48 этажей. Однако после 2014 года они притихли", – написал на своей странице в Facebook киевовед Антон Короб.

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По его мнению, компания собирается уничтожить последние исторические здания Крещатика, расположенные за отелем "Днепр", где еще сохранилась довоенная застройка главной улицы Киева.

Фото: oldtortila2.livejournal.com/12975.html

Об уникальности здания говорит и экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко.

"Дом представляет огромную ценность, как пример ранней застройки улицы Грушевского возле улицы Крещатик, которая почти не сохранилась, он имеет уникальный внутренний дворик. Благодаря системе лестниц дом является своеобразным связующим звеном между улицами Грушевского, Крещатиком и горой, на которой стоит бывший Институт благородных девиц. Также этот дом является примером многоэтапной дореволюционной застройки Киева: проект принадлежит известному киевскому архитектору Николаеву. Но в формировании современного объема здания принимали участие и другие киевские архитекторы", – пишет Елена Терещенко на своей странице в Facebook.

ФОНОВАЯ ЗАСТРОЙКА?

Чиновники КГГА заверяют, что возводить здание в 160 метров в районе Крещатика недопустимо, но в то же время признают – старинный дом, действительно лишили охранного статуса по решению суда.

"Дом на Грушевского, 4-б получил статус памятника архитектуры, но собственники подали иск в суд. Было выявлено, что охранный статус здание получило с нарушением процедуры. Министерство культуры выполнило решение суда и исключило этот дом из реестра памятников. Украинский государственный институт культурного наследии подготовил вывод, в котором сказано: жилой дом по улице Грушевского, 4-б может быть отнесен к фоновой застройке улицы Грушевского и является рядовым объектом исторической застройки, который не имеет исторической и культурной ценности", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Никоряк, директор департамента культурного наследия КГГА.

Увы, теперь здание не являет памятником архитектуры. Эксперты, которые готовили вывод не нашли ни известных людей, которые могли проживать в этом доме, ни именитого архитектора, который участвовал в строительстве этого объекта.

ПОЙДУТ В ПРОКУРАТУРУ

Тем временем киевские активисты настаивают, что снос дома на улице Грушевского, 4-б недопустим, а само здание должно быть сохранено и отреставрировано.

"Мы будем отстаивать это здание. Общественность Киева категорически против любого строительства на этом месте. Его необходимо сберечь, как образец довоенной архитектуры Крещатика. Надеемся в данном вопросе более детально разберутся депутаты Киевсовета и представители Министерства культуры Украины. Появления высотки в этом месте противоречит всем нормам законодательства. Даже если суд снял охранный статус с этого объекта, то это еще ни о чем не говорит! Мы будем добиваться присвоения зданию охранного статуса. Будем работать в юридической плоскости, а также обращаться в прокуратуру Киева", – говорит Елена Терещенко, экс-депутат Киевсовета.

Ранее мы сообщали, что министерство культуры предлагает уменьшить штраф за разрушение исторических памятников с максимального в размере 170 тыс. грн до 20,4 тыс. грн. КГГА требует снять этот законопроект с рассмотрения, поскольку он не направлен на защиту объектов культурного наследия.