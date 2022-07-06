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Насколько в Киеве грязный воздух и как на это повлияла война – мнение КГГА

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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6 июля, 06:29
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Александр Возный, начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА рассказал нам про основные причины загрязнения воздуха в столице и дал совет, где искать достоверную информацию
Начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный рассказал нам о ситуации с качеством воздуха в столице / коллаж "Сегодня"
Начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный рассказал нам о ситуации с качеством воздуха в столице / коллаж "Сегодня"

Киев время от времени попадает в рейтинги городов с грязным воздухом. Тревожные новости по поводу завышенной концентрации вредных веществ в небе над столицей, беспокоят всех граждан. Сайт "Сегодня" выяснял действительно ли воздух в городе загрязнен, и как жителям мегаполиса получать достоверную информацию о его состоянии.

В управлении экологии и природных ресурсов КГГА отмечают, что за состоянием воздуха в Киеве следят несколько учреждений. Они проводят замеры атмосферного воздуха и регулярно информируют об этом жителей.

Контроль со стороны государства

С 1960-х годов прошлого века контролем за состоянием воздуха в Киеве занимаются сотрудники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В Киеве размещено 16 стационарных постов контроля за качеством воздуха.

"Оборудование, которое установлено на этих постах работает еще с 80-х годов прошлого века. Пробы воздуха проводятся 3-4 раза в сутки. На пост приезжает сотрудник обсерватории и забирает колбу с пробами воздуха. Везет и сдает ее в лабораторию, где проводится анализ. Только после этого результаты публикуются на сайте обсерватории", – рассказывает сайту "Сегодня" начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Контроль со стороны города

Также за состоянием воздуха в Киеве следит городская автоматическая система контроля.

"Это система, которая состоит из автоматических датчиков. Они каждую минуту делают пробы воздуха, анализируют их и сохраняют информацию на сервере. Каждый житель Киева, зайдя на сайт нашего управления, может в режиме реального времени увидеть состояние воздуха в своем районе. Или поинтересоваться динамикой состояния воздуха на протяжении дня, недели и месяца", – заверяет Александр Возный.

Один из стационарных пунктов, где следят за состоянием воздуха в Киеве
Один из стационарных пунктов, где следят за состоянием воздуха в Киеве

Он добавляет, что оборудование, которое используется в автоматической системе аналогичное тому, которое работает в столицах Европы – Лондоне, Берлине, Париже. Это современное оборудование, которое исключает ошибки – работает автоматика.

"Из-за разной технологии отбора проб воздуха и возникают различия в данных между городской системой и государственной. Автоматическая система мониторинга воздуха более надежная и более информативная. На данный момент у нас работают 5 высокоточных станций по замерам качества воздуха. По одной станции в Дарницком и Днепровском районах. Две в Подольском и одна в Шевченковском районе. Информацию о месте расположения станций и их показатели можно посмотреть на сайте нашего управления", – отмечает Александр Возный.

Где узнавать точную информацию?

Кроме того, вдобавок к высокоточным пунктам в конце прошлого года во всех районах Киева были размещены 46 компактных индикативных датчиков. Сегодня данные со всех городских пунктов мониторинга в удобном формате выводятся в приложение "Киев цифровой".

Чиновники призывают киевлян следить за ситуацией с воздухом в приложении "Киев цифровой"
Чиновники призывают киевлян следить за ситуацией с воздухом в приложении "Киев цифровой"

"Я призываю граждан следить за качеством состояния воздуха в "Киеве Цифровом". В автоматическом режимы вы увидите расположение каждого датчика. Они покрывают практически весь город. Датчики установлены не только в местах, где скапливается транспорт – мосты, транспортные развязки, путепроводы, но и в зеленых зонах, возле водных объектов. Это делается для того, чтобы мы имели полную картину о состоянии воздуха в Киеве и как он меняется", – заверяет Александр Возный.

Стоит ли доверять ботам?

Многие жители столицы часто пользуются информацией про состояние атмосферного воздуха в Киеве при помощи разных ботов. Датчики устанавливают на балконах жилых домов, а показатели транслируют на сайт.

"Нужно понимать, что данные датчики измеряют качество воздуха только по одному показателю – частичек пыли PM2.5. Остальные показатели, такие как: диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, формальдегид, сероводород – эти датчики не измеряют. Ориентироваться на их показатели, мягко говоря, ошибочно. И тем более не корректно составлять рейтинг по загрязненности воздуха только по одному показателю", – считает Александр Возный.

Война очистила воздух Киева

Он подтверждает, что основной загрязнитель воздуха в Киеве – это автотранспорт. И состояние воздуха хуже возле крупных транспортных развязок и мостов, где скапливается большое количество автомобилей. До 80% вредных веществ попадает в воздух Киева от автотранспорта.

Александр Возный: "В марте и апреле мы имели показатели не просто чистого воздуха, а очень чистого".
Александр Возный: "В марте и апреле мы имели показатели не просто чистого воздуха, а очень чистого".

"С началом боевых действий под Киевом, когда люди начали массово покидать столицу, наша система продолжала работать ежедневно, анализировать качество воздуха и сохранять ее на сервере. Мы наблюдали как резко очищается состояние воздуха в Киеве, пропорционально к уменьшению количества автомобилей. В марте и апреле мы имели показатели не просто чистого воздуха, а очень чистого. При этом все коммунальные предприятия, например, теплоэлектростанции работали в штатном режиме", – рассказывает начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА.

Александр Возный подчеркивает, что воздух не был постоянно чистым в столице. Особенно, когда под Киевом велись жестокие бои и возникали масштабные пожары после ракетных ударов.

"Когда велись боевые действия на окраинах Киева, возле Гостомеля, Ирпеня, Бучи – там горели дома, леса, мусорные свалки. В Киеве фиксировалась задымленность и превышение по загрязняющим веществам", – отмечает Александр Возный.

Кто несет ответственность?

Чиновник говорит, что сейчас самый простой способ оперативно проверить информацию о состоянии воздуха в Киеве – установить приложение "Киев цифровой".

"В режиме онлайн вы будете видеть достоверную информацию о состоянии воздуха в своем районе. По городу размещено достаточное количество датчиков. Люди могут за два нажатия на мобильном – получить полную картину о состояние воздуха в своем районе", – поясняет Александр Возный.

Индикативный пункт наблюдение за качеством воздуха
Индикативный пункт наблюдение за качеством воздуха

В тоже время, он не исключает, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в определенных местах фиксируются превышения по определенным показателям. После возвращения киевлян в город на автотранспорте, снова наблюдается небольшое увеличение продуктов горения в атмосферном воздухе.

"На качество воздуха могут влиять и погодные условия – отсутствие ветра, низкое атмосферное давление способствует зависанию загрязняющих веществ и не дает им возможности рассеиваться. Такое тоже возможно. Но если у вас есть сомнения, вы можете зайти на автоматическую систему мониторинга состояния воздуха и убедиться, что реально происходит в городе. Мы, кстати, работаем по новым методикам, которые определены постановлением Кабмина и несем ответственность за данную информацию", – добавляет Александр Возный.

Во всех районах Киева были размещены 46 компактных индикативных датчиков
Во всех районах Киева были размещены 46 компактных индикативных датчиков

Как изменить ситуацию?

До войны в Киеве все чаще звучала идея про ограничение транспортных потоков, увеличении велосипедного транспорта и строительство новых веломаршрутов, даже обсуждалась идея введения платного въезда в центр города для частного автотранспорта. Такие меры внедряются во многих европейских городах.

"Мы продолжаем работать в этом направлении с нашими коллегами из департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Думаю, что все эти мероприятия будем внедрять, но уже после нашей победы над врагом. Отмечу, что на данный момент количество транспорта в Киеве значительно ниже, чем было перед войной. Оно меньше на 30-40% несмотря на то, что люди активно возвращаются в город. И качество воздуха в Киеве сейчас хорошее, оно отвечает всем нормам", – поясняет Александр Возный.

Ранее мы сообщали, что в Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Эколог назвал основные факторы образования грязного воздуха в Киеве и дал прогноз, когда станет легче дышать

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