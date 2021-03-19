Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Другого выхода нет: Кличко объяснил, почему в Киеве ввели локдаун (видео)

19 марта, 21:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В последние дни ситуация с COVID-19 начала ухудшаться

Пока не будет массовой вакцинации от коронавируса, единственным путем сдерживания распространения этой инфекции в Киеве будет локдаун.

Реклама

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в последние дни ситуация с COVID-19 начала ухудшаться. Если показатель несколько недель назад был намного меньше, то в данный момент мы видим всплеск заболевания.

"И однозначно мы все устали от ограничений, которые на сегодняшний день существуют. Мы устали от этой болезни, но ничего другого на сегодняшний день пока нет. К тому моменту, пока не будет массовой вакцинации, единственным путем сдерживания распространения этой инфекции является локдаун", – сказал Кличко.

Ранее мы сообщали, что предприниматели по всей Украине вышли на протесты из-за ужесточения карантина. Митинговали и во Львове.

Также напомним, в Украине обновили карантинные зоны.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин Виталий Кличко коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко с гранатой и пулеметом: мэрию Киева вывезли на стрельбы (фото)
Кличко с гранатой и пулеметом: мэрию Киева вывезли на стрельбы (фото)Власть
Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун
Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаунВласть
В Киеве могут ввести локдаун
В Киеве могут ввести локдаунВласть
Четверть века без ремонта: почему реконструкцию Крещатика опять отложили на год
Четверть века без ремонта: почему реконструкцию Крещатика опять отложили на годВласть
Досрочные каникулы, работа ресторанов и транспорта: какие жесткие меры предлагают ввести в Киеве
Досрочные каникулы, работа ресторанов и транспорта: какие жесткие меры предлагают ввести в КиевеВласть
Пироги от мэра. В столице презентовали гастрономический продукт для туристов (фото)
Пироги от мэра. В столице презентовали гастрономический продукт для туристов (фото)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять