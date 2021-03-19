Другого выхода нет: Кличко объяснил, почему в Киеве ввели локдаун (видео)

В последние дни ситуация с COVID-19 начала ухудшаться

Пока не будет массовой вакцинации от коронавируса, единственным путем сдерживания распространения этой инфекции в Киеве будет локдаун.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в последние дни ситуация с COVID-19 начала ухудшаться. Если показатель несколько недель назад был намного меньше, то в данный момент мы видим всплеск заболевания.

"И однозначно мы все устали от ограничений, которые на сегодняшний день существуют. Мы устали от этой болезни, но ничего другого на сегодняшний день пока нет. К тому моменту, пока не будет массовой вакцинации, единственным путем сдерживания распространения этой инфекции является локдаун", – сказал Кличко.

Ранее мы сообщали, что предприниматели по всей Украине вышли на протесты из-за ужесточения карантина. Митинговали и во Львове.

Также напомним, в Украине обновили карантинные зоны.

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