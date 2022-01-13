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Экс-депутат Киевсовета показала свой скрытый талант: соблазнительное видео

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 января, 09:41
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Она заявила, что долгожданное видео получилось "очень достойным"
Марина Кочур продемонстрировала свои навыки, которые приобрела за последние несколько месяцев.
Марина Кочур продемонстрировала свои навыки, которые приобрела за последние несколько месяцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший депутат Киевсовета Марина Кочур опубликовала провокационное видео. На нем она показала свои навыки по танцам, которыми занималась последние несколько месяцев.

Об этом она написала в своем Facebook.

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В сообщениях на своей странице Кочур рассказывает, что после решения уйти из Киевсовета нашла много времени для себя. В частности, с сентября она занималась танцами.

"Наконец-то мы получили такое долгожданное видео. Оно получилось не столь классным, как того бы хотелось, но очень достойным! Не верится, что еще в сентябре я совсем не представляла, что буду хоть как-то танцевать, а тем более участвовать в видеосъемке", – подписала видео экс-депутатка.

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Реакция соцсетей

Telegram-канал "Жизнь Оболонского района" также опубликовал это видео. Там даже похвалили Кочур за полученные навыки. В то же время ее раскритиковали за намерение изменить город проживания.

"Оболонская экс-депутат Киевсовета Марина Кочур ушла в пляс и выходит у нее, скажем так, очень неплохо... Кстати, говорят, Марине так надоел Киев со своими незаконными застройками, мусором и уставшими мостами, что она решила изменить город проживания. Может и правильно сделала", – подписали видео.

Что известно о Марине Кочуре

Бывшая депутат 1991 года рождения родом из Глухова Сумской области. В 2015 году была избрана в Киевсовет от ВО "Батькивщина". Являлась членом постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

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В 2020 году Кочур попала в ТОП-5 беднейших депутатов Киевсовета. У нее не было ни личного транспорта, ни жилья.

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