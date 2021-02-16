"Эти случаи связаны с опасными "играми" в интернете". Кулеба о смерти девочек из Боярки

Сегодня в Боярке в академическом лицее две ученицы седьмого класса отравились. Есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете.

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Об этом заявил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook.

"Одну девочку не удалось спасти. Выражаю свои искренние соболезнования родителям. Вторая школьница находится в больнице", - пишет он в Сети.

По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете.

"Опасность в Интернете больше, чем кажется. Дети могут не понимать последствий своих действий, могут считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям. Поговорите со своими детьми об опасности онлайн", – говорит Николай Кулеба.

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По его словам, детям нужно напомнить о важных правилах пользования Интернетом:

не общаться с незнакомцами,

не повторять действия, которые предлагаются в сети,

пояснить, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой – необратимые последствия в реальной жизни.

Напомним, на переменке девочки сходили в аптеку, купили таблетки. Пришли в школу и принимали их в туалете – каждая по 40 штук. Обнаружили их одноклассники, которые пришли посмотреть на результат эксперимента.

Также мы писали, в селе Чайка под Киевом 10-летний мальчик выбросился с балкона 15-го этажа. По словам очевидцев, на балконе остался рюкзак ребенка, обувь и верхняя одежда.

Кроме того, в США подростки транслировали, как убивают 15-летнюю девушку онлайн.

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