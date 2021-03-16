Українська
$ 27,64
32,95
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

"Это может стать вторым Буковелем". Кличко просит Кабмин усилить ограничения в Киеве

16 марта, 15:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За прошлые сутки в столице 999 новых случаев коронавируса

За последние полторы недели в столице увеличилась вдвое статистика COVID-19. За прошлые сутки только 999 новых случаев коронавируса. Киев просит Кабмин усилить ограничения в оранжевой зоне.

Реклама

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Динамика распространения болезни угрожающая. Киев обращается к правительству с просьбой расширить количество противоэпидемических ограничений в оранжевой зоне", – заявил мэр Киева.

Кроме того, Кличко просит усилить контроль за выполнением уже установленных противоэпидемических правил в Киеве – массовых мероприятий, масочного режима, заполненности общественного транспорта, а также работы ресторанов.

"В нынешней ситуации это может стать вторым Буковелем", – сказал Кличко.

В тренде
"Нет оснований отказываться". Известных религиозных лидеров вакцинировали остатками Сovishield (фото, видео)
Реклама

Напомним, Виктор Ляшко, несмотря на сделанную недавно прививку от COVID-19, умудрился подхватить коронавирус.

Массовая вакцинация или новый локдаун – что выбирают украинцы? Пенсионер-влогер Дед Панч выпустил новое шоу своей ютуб-коллаборации с молодежью. Это откровенно, дерзко и прикольно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев эпидемия карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко с гранатой и пулеметом: мэрию Киева вывезли на стрельбы (фото)
Кличко с гранатой и пулеметом: мэрию Киева вывезли на стрельбы (фото)Власть
Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун
Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локдаунВласть
"Оно" повсюду! Собаки густо "заминировали" тротуары Киева – как с этим боротьсяВласть
Четверть века без ремонта: почему реконструкцию Крещатика опять отложили на год
Четверть века без ремонта: почему реконструкцию Крещатика опять отложили на годВласть
Пироги от мэра. В столице презентовали гастрономический продукт для туристов (фото)
Пироги от мэра. В столице презентовали гастрономический продукт для туристов (фото)Власть
Первому заму Кличко вернули должность после скандала со взяткой
Первому заму Кличко вернули должность после скандала со взяткойВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять