Эвакуация людей из Киева: что происходит на вокзале (видео)

В Киеве вечером 1 марта на железнодорожном вокзале наблюдается огромное скопление людей, которые пытаются покинуть столицу.
"Укрзализныця" отправила ряд рейсов в Европу
Помимо эвакуационных рейсов в пределах Украины, "Укрзализныця" формирует специальные поезда в Польшу, Чехию и Словакию.
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1 марта были отправлены рейсы из Львова в польский Хелм, из Чопа в Словакию и Чехию. "Укрзализныця" также прицепила дополнительные вагоны к поезду №67 Киев – Варшава, чтобы обеспечить выезд прежде всего женщин и детей из Киева
Рекомендуют направляться на коридоры
"Укрзализныця" просит людей, которые намерены покинуть Украину, направиться на коридоры со Словакией, Венгрией и Польшей в Закарпатской области, поскольку там оперативно можно пересечь границу со странами ЕС. Пешие переходы КПП с тремя странами ЕС не загружены.
Ко всем КПП от вокзалов организованы бесплатные трансферы:
- Ужгород – пешеходные переходы Малый Березный и Малые Сельменцы, которые не критически загружены, также УПП Ужгород.
- Мукачево — пешеходные переходы Звенково, Косино, Лужанка, Вилок.
- С железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп – Захонь в Венгрию.
Как происходит посадка на поезда
Посадка на поезд осуществляется при следующих условиях:
- наличия паспорта гражданина Украины или загранпаспорта;
- приоритет отдается женщинам и детям;
- проезд бесплатный.
Ранее мы рассказывали, какие эвакуационные рейсы "Укрзализныця" запустила по территории Украины.
Также мы рассказывали, какие ограничения установили на посадку и высадку пассажиров.