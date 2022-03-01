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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Эвакуация людей из Киева: что происходит на вокзале (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 21:12
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"Укрзализныця" отправила несколько эвакуационных рейсов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером 1 марта на железнодорожном вокзале наблюдается огромное скопление людей, которые пытаются покинуть столицу.

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"Укрзализныця" отправила ряд рейсов в Европу

Помимо эвакуационных рейсов в пределах Украины, "Укрзализныця" формирует специальные поезда в Польшу, Чехию и Словакию.

1 марта были отправлены рейсы из Львова в польский Хелм, из Чопа в Словакию и Чехию. "Укрзализныця" также прицепила дополнительные вагоны к поезду №67 Киев – Варшава, чтобы обеспечить выезд прежде всего женщин и детей из Киева

Рекомендуют направляться на коридоры

"Укрзализныця" просит людей, которые намерены покинуть Украину, направиться на коридоры со Словакией, Венгрией и Польшей в Закарпатской области, поскольку там оперативно можно пересечь границу со странами ЕС. Пешие переходы КПП с тремя странами ЕС не загружены.

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Ко всем КПП от вокзалов организованы бесплатные трансферы:

  • Ужгород – пешеходные переходы Малый Березный и Малые Сельменцы, которые не критически загружены, также УПП Ужгород.
  • Мукачево — пешеходные переходы Звенково, Косино, Лужанка, Вилок.
  • С железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп – Захонь в Венгрию.

Как происходит посадка на поезда

Посадка на поезд осуществляется при следующих условиях:

  • наличия паспорта гражданина Украины или загранпаспорта;
  • приоритет отдается женщинам и детям;
  • проезд бесплатный.

Ранее мы рассказывали, какие эвакуационные рейсы "Укрзализныця" запустила по территории Украины.

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Также мы рассказывали, какие ограничения установили на посадку и высадку пассажиров.

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