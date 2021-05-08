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Фотофакт. В День памяти и примирения Кличко и ветераны возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

8 мая, 09:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вместе с мэром в Парке славы побывало руководство КГГА, а также военнослужащие Вооруженных сил Украины

/ Фото: Мария Бунякина, Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военными Вооруженных сил Украины возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы. Так они почтили жертв Второй мировой войны в День памяти и примирения, который Украина и мир отмечают 8 мая, сообщает корреспондент "Сегодня".

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/ Фото: Мария Бунякина, Сегодня

Вместе с Кличко на мероприятии побывало руководство Киевской горадминистрации, включая троих заместителей мэра.

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/ Фото: Мария Бунякина, Сегодня

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Также участники мероприятия прошли шествием по Парку славы.

/ Фото: Мария Бунякина, Сегодня

Напомним, ранее "свободовец" Андрей Ильенко призвал украинцев не вестись на российскую пропаганду о 9 мая и напомнил, что чай с Гитлером пил не Бандера, а Молотов.

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