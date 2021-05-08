Фотофакт. В День памяти и примирения Кличко и ветераны возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

/ Фото: Мария Бунякина, Сегодня
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военными Вооруженных сил Украины возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы. Так они почтили жертв Второй мировой войны в День памяти и примирения, который Украина и мир отмечают 8 мая, сообщает корреспондент "Сегодня".
/ Фото: Мария Бунякина, Сегодня
Вместе с Кличко на мероприятии побывало руководство Киевской горадминистрации, включая троих заместителей мэра.
/ Фото: Мария Бунякина, Сегодня
Также участники мероприятия прошли шествием по Парку славы.
/ Фото: Мария Бунякина, Сегодня
Напомним, ранее "свободовец" Андрей Ильенко призвал украинцев не вестись на российскую пропаганду о 9 мая и напомнил, что чай с Гитлером пил не Бандера, а Молотов.