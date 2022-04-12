"Героев Бучи" и "Лобановского" вместо "Минской" и "Дружбы народов". Какие названия могут получить станции метро Киева

За понравившиеся варианты можно будет проголосовать в "Киеве цифровом"

Вопрос переименования станций пока что в стадии обсуждения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве планируют переименовать 5 станций метро, которые носят старые названия, ставшие неприемлемыми из-за российской агрессии. Речь идет о станциях: "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра". С таким предложением выступил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Жители Киева и Украины поддержали идею и уже предлагают свои варианты новых названий.

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Так станцию "Берестейская" предлагают переименовать в "Бучанскую" или в "Бандеровскую". Хотя многие выступают за то, чтобы ее не переименовывать.

Какие еще есть варианты?

Предлагают варианты для станций киевского метро в популярных киевских пабликах, в частности на неофициальной странице Facebook под именем Лины Костенко. На своей странице в социальных сетях она предлагает переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого". На выбор несколько вариантов – "Валерия Лобановского", "Василия Стуса", "Евгения Патона" или "Ивана Котляревского". Пользователи социальных сетей активно голосуют за понравившиеся варианты и предлагают свои.

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Например, станцию метро "Дружбы народов" предлагают переименовать в "Ботанический сад", "Черная гора", "Зверинец" или "Единства Украины".

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Многие киевляне считают, что будет справедливо переименовать станцию метро "Минская". Ее предлагают назвать "Вышгородской", "Литовской", "Героев Ирпеня" или "Героев Бучи". Также эту станцию предлагается переименовать в "Варшавскую" в честь столицы Польши, которая приютила сотни тысяч украинских беженцев.

Кстати, некоторые жители столицы настаивают на том, что нужно изменить название Минского массива на столичной Оболони.

Впрочем, некоторые киевляне против переименования станции "Минская". Мол, белорусы не виноваты, что их страной правит диктатор, который помогает агрессору. А белорусские патриоты, в том числе и жители Минска, сражаются за нашу землю в добровольческих батальонах и жертвуют средства на нашу армию.

Что говорят в метро?

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" рассказали, что люди предлагают очень много вариантов названий.

"Вариантов очень много, но они должны быть избраны на открытом голосовании общественности и профильной городской комиссией по переименованию. Сейчас обсуждаем вариант открытого голосования при помощи приложения "Киев цифровой", – сообщила сайту "Сегодня" заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Во сколько это обойдется?

В подземке пока не называют вариантов новых названий станций, которые могут обсуждать, добавляя, что будут принимать все предложения от киевлян.

Известно, что в случае переименования пяти станций подземки придется менять их названия на самих станциях, по всех указателях в подземке и в вагонах, а также на картах. На это понадобится выделять дополнительное финансирование. Например, переименование станции метро "Петровка" в "Почайну" в 2018 году обошлось городской казне в более 400 тысяч гривен.

"На данный момент есть инициатива, про стоимость сейчас очень рано говорить, сначала нужно, чтобы были определены окончательные варианты названий станций", – добавляет сайту "Сегодня" Наталья Макогон.

Не раньше окончания войны?

В комиссии по переименованиям говорят, что пока не занимались вопросом переименования указанных станций. На заседание городской комиссии вопрос переименования пяти станций метро никто не выносил. Там говорят, что пока идет война, вопрос этот вряд ли будет подниматься.

"Я думаю, что нам нужно сначала дождаться мира и окончания войны. Надеюсь, эти станции останутся целыми. После этого нужно начинать думать, что переименовывать. Мое мнение – с этим вопросом сейчас не нужно спешить", – рассказал сайту "Сегодня" член коллегии Киевской городской организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Кальницкий.

Он отмечает, что существуют определены стандарты. Люди, которые жили в Киеве в определенное время воспринимают названия станций метро по-своему, а другие люди по-другому воспринимают.

"Например, если говорить про станцию метро "Дружбы народов", то сложился шаблон, что это дружба российская или народов СССР. Но не стоит забывать, что сейчас все народы Европы по-дружески к нам относятся и помогают. И если мы уберем это название, то выходит, что этой дружбы нет", – говорит Михаил Кальницкий.

Что думают власти?

А вот в Киевсовете отмечают, что уже прорабатывают представленные общественные инициативы по переименованию, поскольку такие вещи должны происходить в правовом поле с согласованием всех соответствующих инстанций.

Там отмечают, что переименование коснется не только станций метро, но и городских улиц и проспектов. По словам Владимира Бондаренко, секретаря Киевсовета, переименовать в Киеве планируют 15 улиц и 5 станций метрополитена.

В условиях полномасштабной войны России против Украины остро встал вопрос о переименовании улиц, станций метрополитена и других городских объектов в столице, которые носят названия известных деятелей и знаковых событий страны-агрессора или ее союзников.

"В ближайшее время на сайте Киевсовета будет размещен официальный список объектов с предложенными вариантами новых названий. Киевляне смогут принять участие в общественном обсуждении по упрощенной процедуре. Сейчас я могу сказать, что это точно коснется улиц Московской, Героев Сталинграда, бульвара Дружбы Народов, станций киевской подземки "Героев Днепра" и "Минская", – рассказал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Он отмечает, что завершить процесс дерусификации смогут уже на ближайшем пленарном заседании Киевсовета. А фактическое финансирование мероприятий по переименованию улиц и станций метрополитена будет предусмотрено в горбюджете на следующий год.

Дерусификация названий

Из-за российского вторжения в Украину в Киеве хотят избавиться от старых названий станций, напоминающих о России и Беларуси.