Главное – вау-эффект: Кличко поделился секретом успешного мэра

Киевский мэр уверен, что делает все от него зависящее для позитивных изменений в столице и ему есть чем гордится

Виталий Кличко / Фото: Telegram Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко считает, что он очень много делает для развития столицы, но люди не замечают хорошего, если нет "вау-эффекта".

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Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Если мы делаем какую-то вещь, люди не обращают на это внимание, если нет вау-эффекта. Если такого эффекта нет – это выкинутые деньги", – сказал мэр.

По его словам, он делает все от него зависящее для позитивных изменений в Киеве и ему есть чем гордится.

"У нас выборы президента – много спекуляций. Я сейчас делаю все, что от меня зависит, чтобы город менялся. И мне есть чем гордиться, мне есть что презентовать – и тысячи километров дорог, и новые парки, и детские сады, 11 современных школ", - уверен Кличко.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко считает, что обыски на киевских коммунальных предприятиях в последние дни проходят не случайно, таким образом власть якобы пытается проучить и "поставить на место" руководство столицы.