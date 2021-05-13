Українська
$ 27,63
33,5
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Главное – вау-эффект: Кличко поделился секретом успешного мэра

13 мая, 22:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Киевский мэр уверен, что делает все от него зависящее для позитивных изменений в столице и ему есть чем гордится

Виталий Кличко

Виталий Кличко / Фото: Telegram Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко считает, что он очень много делает для развития столицы, но люди не замечают хорошего, если нет "вау-эффекта".

Реклама

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Если мы делаем какую-то вещь, люди не обращают на это внимание, если нет вау-эффекта. Если такого эффекта нет – это выкинутые деньги", – сказал мэр.

По его словам, он делает все от него зависящее для позитивных изменений в Киеве и ему есть чем гордится.

"У нас выборы президента – много спекуляций. Я сейчас делаю все, что от меня зависит, чтобы город менялся. И мне есть чем гордиться, мне есть что презентовать – и тысячи километров дорог, и новые парки, и детские сады, 11 современных школ", - уверен Кличко.

В тренде
Масштабные обыски в Киеве: прокуратура сообщила о подозрении 11 коррупционерам
В тренде
Аэропорт "Киев" закроют почти на год: что произошло
В аэропорту "Киев" Жуляны
В тренде
Теперь не только на "Приусах": на улицы Киева выехал полицейский велопатруль (фото)
Реклама

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко считает, что обыски на киевских коммунальных предприятиях в последние дни проходят не случайно, таким образом власть якобы пытается проучить и "поставить на место" руководство столицы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Слова Кличко о разнице между 8 и 9 мая привели к скандалу
Слова Кличко о разнице между 8 и 9 мая привели к скандалуВласть
Под домашним арестом: как живет экс-депутат Киевсовета, который поджег квартиру со своими детьми
Под домашним арестом: как живет экс-депутат Киевсовета, который поджег квартиру со своими детьмиВласть
Что на самом деле происходит в Чернобыле? Из-за ситуации на АЭС собирают экспертный комитет
Что на самом деле происходит в Чернобыле? Из-за ситуации на АЭС собирают экспертный комитетДругие новости
"Такого не было даже во времена Януковича!": Кличко обвинил Банковую в том, что "кошмарит" местную властьВласть
В КГГА проводят обыски: что произошло
В КГГА проводят обыски: что произошлоПроисшествия
Стоимость проезда в Киеве поднимут? Кличко просит у Кабмина компенсацию за льготников
Стоимость проезда в Киеве поднимут? Кличко просит у Кабмина компенсацию за льготниковВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять