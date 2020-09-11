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Хищения в "Борисполе": бывшему директору назначили более пяти миллионов залога

11 сентября, 12:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Бывшего руководителя подозревают в злоупотреблении служебным положением

В пятницу 11 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" меру пресечения в виде залога в размере 5,25 млн грн. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВАКС.

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"Подозреваемый обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесения залогодателем и предоставить документ, это подтверждающий, следователю, прокурору, суду", - говорится в суде.

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Правоохранительные органы подозревают бывшего руководителя аэропорта в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб предприятию на сумму свыше 16,5 млн грн.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".

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Также сообщалось о задержании взяточника на таможне, смотрите видео:

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залог аэропорт Борисполь ВАКС

Источник: Сегодня

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