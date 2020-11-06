Если не помешает эпидемия: где и как пройдет инаугурация мэра Киева

Мост, парки и двор Киевсовета: названы места, где может пройти торжественная церемония

В Киеве озвучили официальные результаты выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета, которые состоялись 25 октября.

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Победу одержал действующий мэр города Виталий Кличко – за него проголосовали более 365 тысяч киевлян, что составляет 50,52%. Второго тура выборов не будет.

Сайт "Сегодня" выяснял, когда и где пройдет инаугурация Киевского городского головы и как это можно быіло бы сделать в условиях карантина.

Самые лучшие места для иннаугурации

Учитывая высокий рост инфицирования коронавирусом, можно было ожидать, что инаугурация мэра пройдет на открытом воздухе, ведь на ней будут присутствовать 120 новых депутатов Киевсовета. А еще – плюс гости и представители СМИ.

Мест для проведения инаугурации мэра в Киеве предостаточно.

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Парк Владимирская горка возле нового фонтана и пешеходный "стеклянный" мост к Арке дружбы народов, который уже прозвали "мост Кличко".

Обзорная площадка в Мариинском парке, а также территория в парке Наталка.

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Там можно на безопасной дистанции расставить кресла и провести церемонию вручения мэру удостоверения.

Это было бы символично, поскольку все объекты были благоустроены силами команды Виталия Кличко.

"Пока рано говорить о том, где и как пройдет инаугурация мэра. Этим вопросом займутся после официального оглашения результатов выборов. Думаю, инаугурация мэра Киева и заседание обновленного Киевсовета пройдет не раньше 20 ноября", – сообщил нам источник в КГГА.

Двор Киевсовета

По традиции инаугурация мэра Киева проводится в зале пленарных заседаний Киевсовета, где в торжественной обстановке глава территориальной избирательной комиссии вручает новому градоначальнику удостоверение мэра.

Официальная церемония происходит именно так, а уже неофициальная часть может проходить, где угодно.

"Мы каждый день получаем антирекорды по количеству инфицированных киевлян. Ситуация напряженная. Поэтому, я не исключаю, что инаугурация мэра может пройти не в зале заседаний Киевсовета. Например, в марте мы проводили заседание депутатских комиссий во дворе Киевсовета. Там есть техническая возможность для подсчета голосов и видеотрансляции", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив, секретарь Киевсовета прошлого созыва.

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Он добавляет, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемий.

"Сейчас сложно делать прогнозы того, что будет через пять дней, а тем более прогнозировать ситуацию на начало декабря. Если к этому времени рост заболеваемости пойдет на спад, то инаугурацию мэра и первое заседание Киевсовета можно провести в сессионном зале, как это было в прошлые годы. А если ситуация с пандемией будет ухудшаться, то нужно будет искать другие варианты", – добавляет Владимир Прокопив.

Справка.

После оглашения официальных результатов выборов у всех участников есть пять дней на опротестование результатов. А также 20 дней на написание заявлений для 120 депутатов.

По прогнозам экспертов, состав победителей, которые прошли в Киевсовет, скорей всего, изменится на 5%. Например, среди победителей есть народные депутаты, которые не решатся расстаться с корочкой нардепа и не пойдут в Киевсовет.

Что сказал киевлянам Виталий Кличко перед днем голосования, смотрите на видео:

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