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Исключенного из "Самопомощи" Гусовского официально выдвинули на пост мэра Киева

21 сентября, 13:08

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Теперь ресторатор баллотируется от партии «За майбутнє»

Ресторатор и бывший депутат "Самопомощи" в Киевсовете Сергей Гусовский будет баллотироваться в мэры Киева. Такое решение официально приняли на съезде киевской ячейки партии "За майбутнє", пишет инициатива по контролю прозрачности, подотчетности и открытости политиков и политических партий "Честно".

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Также во время съезда были представлены первые номера окружных списков партии на выборах в Киеве:

1. Врач Вячеслав Каминский;

2. Стронгмен Сергей Конюшок;

3. Экс-нардеп "Народного фронта" Геннадий Кривошея;

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4. Депутат Киевского горсовета Юлия Лобан;

5. Экс-нардеп Радикальной партии Денис Силантьев.

Уже несколько партий представили своих кандидатов в столичный горсовет. От "Слуги народа" в мэры баллотируется Ирина Верещук, список "Европейской солидарности" В Киеве возглавила Марина Порошенко, от УДАРа снова баллотируется Виталий Кличко, а от Радикальной партии выдвинулиМихаила Поживанова.

Как известно, в 2015 году Гусовский уже баллотировался в мэры Киева, но не прошел во второй тур. "Самопомощь" прошла в Киесовет, однако фракция развалилась в 2018 году. Тогда исполком "Самопомощи" исключил из партии Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из-за нанесения "серьезного ущерба репутации политической силы".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев выборы мэра Сергей Гусовский

Источник: Сегодня

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