Испугались локдауна. В Киеве заказали больше 600 тыс. спецпропусков

Электронная система заказа спецпропусков в общественный транспорт работает более 2 месяцев

Киевляне заказали более 600 тысяч спецпропусков / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве компании заказали для своих работников более 600 000 спецпропусков в общественный транспорт на случай локдауну.

Об этом пишет Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

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"Наша главная задача – обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", – рассказали в Департаменте.

Всего в системе зарегистрировались 9187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников. Только за сентябрь заказали 255 863 спецпропусков. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.

Как можно заказать спецпропуск

Авторизоваться в системе с помощью кликов; Реклама

Заполнить электронную форму заявки;

В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки Киев Цифровой каждого работника;

Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в системе.

В КГГА добавили, что вводить ограничения на транспорт город будет только в крайнем случае.

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В Украине снова могут ввести жесткий локдаун

Как рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, в Минздраве ожидают пиковые нагрузки на больничную систему в период от середины ноября до середины декабря.

По словам Кузина, сейчас в стране развернута сеть "первой волны" больниц для инфицированных коронавирусом, почти к 98% коек подведен кислород.

"Сейчас 44 тысячи коек в "первой волне". Дополнительно можем развернуть до 70 000 коек. В каждой области есть резервные больницы – одна, две, даже три, которые будут работать в худшем случае", – рассказал Игорь Кузин.

Что будет с карантином в столице?

Поскольку в Украине и Киеве ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, столичные власти уже разрабатывают алгоритм дальнейшего ужесточения правил. Чиновники учитывают опыт других стран.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, новые ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте. За соблюдением правил будет следить полиция с "Муниципальной вартой", а также сотрудники коммунальных предприятий.

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