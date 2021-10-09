Испугались локдауна. В Киеве заказали больше 600 тыс. спецпропусков

В Киеве компании заказали для своих работников более 600 000 спецпропусков в общественный транспорт на случай локдауну.
Об этом пишет Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.
"Наша главная задача – обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", – рассказали в Департаменте.
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Всего в системе зарегистрировались 9187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников. Только за сентябрь заказали 255 863 спецпропусков. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.
Как можно заказать спецпропуск
Авторизоваться в системе с помощью кликов;
Заполнить электронную форму заявки;
В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки Киев Цифровой каждого работника;
- Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в системе.
В КГГА добавили, что вводить ограничения на транспорт город будет только в крайнем случае.
В Украине снова могут ввести жесткий локдаун
Как рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, в Минздраве ожидают пиковые нагрузки на больничную систему в период от середины ноября до середины декабря.
По словам Кузина, сейчас в стране развернута сеть "первой волны" больниц для инфицированных коронавирусом, почти к 98% коек подведен кислород.
"Сейчас 44 тысячи коек в "первой волне". Дополнительно можем развернуть до 70 000 коек. В каждой области есть резервные больницы – одна, две, даже три, которые будут работать в худшем случае", – рассказал Игорь Кузин.
Что будет с карантином в столице?
Поскольку в Украине и Киеве ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, столичные власти уже разрабатывают алгоритм дальнейшего ужесточения правил. Чиновники учитывают опыт других стран.
"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме того, новые ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте. За соблюдением правил будет следить полиция с "Муниципальной вартой", а также сотрудники коммунальных предприятий.
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