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Избили и забрызгали глаза газом: в Киеве компания напала на мужчину за замечание

3 декабря, 00:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Шесть человек избили 35-летнего мужчину

В среду, 2 декабря, в Киеве на Героев Днепра возле одного из магазинов произошла массовая драка.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Шесть человек избили 35-летнего мужчину и забрызгали ему глаза газом. Пострадавшему вызвали скорую.

Предварительно установлено, что группа людей напала на мужчину после того, как тот сделал им замечание насчет музыки с ненормативной лексикой.

Поиском злоумышленников сейчас занимается полиция.

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Также недавно мы писали о том, что в Харькове проломили голову известному режиссеру.

Ранее сообщалось, что в Запорожском районе правоохранители расследуют жестокое убийство мужчины. Злоумышленники избили до смерти, а потом подожгли погибшего.

Кроме того, в Днепре полиция задержала трех мужчин, которых подозревают в убийстве 35-летнего местного жителя.

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Киев драка полиция
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