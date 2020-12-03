Избили и забрызгали глаза газом: в Киеве компания напала на мужчину за замечание

В среду, 2 декабря, в Киеве на Героев Днепра возле одного из магазинов произошла массовая драка.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Шесть человек избили 35-летнего мужчину и забрызгали ему глаза газом. Пострадавшему вызвали скорую.
Предварительно установлено, что группа людей напала на мужчину после того, как тот сделал им замечание насчет музыки с ненормативной лексикой.
Поиском злоумышленников сейчас занимается полиция.
Также недавно мы писали о том, что в Харькове проломили голову известному режиссеру.
Ранее сообщалось, что в Запорожском районе правоохранители расследуют жестокое убийство мужчины. Злоумышленники избили до смерти, а потом подожгли погибшего.
Кроме того, в Днепре полиция задержала трех мужчин, которых подозревают в убийстве 35-летнего местного жителя.
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