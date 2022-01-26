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Кабмин согласовал увольнение трех глав столичных РГА – кто они

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 января, 15:31
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Кабинет министров изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве
Трех глав столичных РГА могут уволить
Трех глав столичных РГА могут уволить / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров согласовал увольнение трех глав киевских районных государственных администраций (РГА). Своих постов могут лишиться три человека.

Об этом сообщает представитель Кабмина Тарас Мельничук в Telegram.

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Согласно сообщению, Кабмин на очередном заседании 26 января 2022 года согласовал увольнение трех глав киевских РГА:

  • Ярослава Лагуты – с должности главы Дарницкой РГА;
  • Игоря Щербака – с должности главы Днепровской РГА;
  • Олега Гаряги – с должности главы Шевченковской РГА.

Напомним, что ранее Кабмин изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве – отныне их кандидатуры будет предлагать не глава Киевской городской госадминистрации, а премьер-министр.

Первому заместителю главы КГГА вручили подозрение

"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер", – написал он.

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  • В 2009 году участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
  • Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.
  • Николай Поворозник намерен отстаивать свои права в суде.

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