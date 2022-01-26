Кабмин согласовал увольнение трех глав столичных РГА – кто они

Кабинет министров изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве

Трех глав столичных РГА могут уволить / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров согласовал увольнение трех глав киевских районных государственных администраций (РГА). Своих постов могут лишиться три человека.

Об этом сообщает представитель Кабмина Тарас Мельничук в Telegram.

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Согласно сообщению, Кабмин на очередном заседании 26 января 2022 года согласовал увольнение трех глав киевских РГА:

Ярослава Лагуты – с должности главы Дарницкой РГА;

– с должности главы Дарницкой РГА; Игоря Щербака – с должности главы Днепровской РГА;

– с должности главы Днепровской РГА; Олега Гаряги – с должности главы Шевченковской РГА.

Напомним, что ранее Кабмин изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве – отныне их кандидатуры будет предлагать не глава Киевской городской госадминистрации, а премьер-министр.

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. По словам мэра, СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и "через правоохранителей продолжает давить на столичные власти".