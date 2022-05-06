Как будут учиться школьники в Киеве до конца года: ответ КГГА

В столице образовательные услуги для школьников предоставляются дистанционно, и ситуация не изменится до конца учебного года. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Решение о возобновлении обучения в дистанционном режиме было принято как для продолжения образовательного процесса, так и для того, чтобы занять детей. Учитель и одноклассники – это люди, с которыми ребенок эмоционально связан, ведь в мирное время проводит много времени с ними. Находясь на связи в непростое время, дети чувствуют поддержку друг друга и вместе с тем продолжают обучение", – рассказал Николай Поворозник.
Он добавил, что по решению Министерства образования и науки Украины, составление государственной итоговой аттестации в этом году отменено.
Мультитест вместо ВНО
Ранее сообщалось, что в этом году абитуриенты вместо ВНО будут сдавать национальный мультипредметный тест, который будет проходить в компьютерном формате. В Центре оценки качества образования опубликовали демонстрационный вариант теста, на котором можно потренироваться заранее.
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Национальное мультипредметное тестирование будет длиться 90 минут, за которые необходимо выполнить 60 заданий по трем предметам: украинский язык, математика и история Украины.
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