Под Новый год – про новый Киев: мост-волна и необитаемый остров

За последние годы Киев сильно изменил свой облик. Город будет меняться и в следующем году. Сайт "Сегодня" расскажет вам о знаковых киевских объектах или местах, которые в ближайшем будущем станут совершенно другими.

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Начнем с самого необычного объекта – пешеходный мост в виде волны, который свяжет киевский парк Наталка и остров Оболонский. Мы узнали каким будет мост-волна и что появится на острове, который до этого был безлюдным.

ЧТО БУДЕТ НА ОСТРОВЕ

Подготовительные работы по строительству моста-волны начались этой осенью. Многих киевлян интересует вопрос: что будет с Оболонским островом, когда его соединят мостом с парком Наталка.

По словам Андрея Миргородского, автора проекта нового моста, коммунальное предприятие "Плесо" и Оболонская РГА уже начали заниматься благоустройством острова Оболонский.

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"Остров Оболонский – это фактически рекреационная зона, которую смело можно сравнивать с природным заказником. На острове ничего не будет строиться, кроме элементов благоустройства и рекреации. Предусмотрена дорога для проезда технологического транспорта. Со стороны залива на острове появится большой пляж, туалеты, небольшие беседки, места для барбекю и рыбацкие мостики у воды. Никаких ресторанов на острове не будет! А также жилых комплексов, о чем фантазируют диванные эксперты", – рассказал сайту "Сегодня" Андрей Миргородский, автор проекта строительства нового моста.

Вдоль новых дорожек по территории острова расставят фонари освещения и там можно будет гулять даже в темное время суток.

Кстати, с противоположной стороны острова будет построен технологический мост для заезда автомобилей скорой помощи, пожарных, мусоровозов. Этот мост будут строить параллельно с мостом-волной и по размерам он будет меньше. Он послужит для подвоза материалов и конструкций. После завершения работ по нему смогут ездить велосипедисты – ширина позволяет. Заезд на него будут перекрывать болларды – выдвижные автоматические столбики.

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МОСТ-ВОЛНА

Идея построить пешеходный мост на Оболони появилась примерно 3,5 года назад. В одно время с началом работ по созданию парка Наталка на столичной Оболони, когда эта зеленая зона была еще в запущенном состоянии.

"Теперь это один из лучших киевских парков, он доведен почти до совершенства. Тогда же городскими властями было решено объединить все прибрежные острова на Оболони в один большой пешеходный и велосипедный маршрут. Для этого необходим мост, который свяжет парк Наталка с островом Оболонским. Мост-волна появится в районе поля для гольфа и соединит его с островом. В перспективе это будет многокилометровый кольцевой маршрут на Оболони, который станет местом для занятий спортом и прогулок. Мы выиграли закрытый конкурс, в котором участвовало несколько проектных компаний. И нам очень приятно, что победил наш мост в виде волны", – рассказывает сайту "Сегодня" Андрей Миргородский.

По его словам, было много технической работы с документацией. Решались вопросы с землей, экологами, речным флотом. Теперь все позади. Мост прошел государственную экспертизу. Работы по сооружению переправы в виде волны уже ведутся. По законодательству, до получения экспертизы, генподрядчик имеет право вести подготовительные работы. И они стартовали этой осенью. На место строительства была доставлена необходимая техника, подготовлена площадка для начала работ.

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По планам автора проекта, новый мост может появиться в Киеве уже в конце августа 2021 года. Его стоимость предварительно оценивается в более 150 миллионов гривен. Строить его будут за средства меценатов.

ЧЕМ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ДРУГИХ

Часто проектировщиков критикуют, мол, их мост очень похож на китайский или американский.

"Мосты могу быть схожи один на другой. Это как автомобили – нового тут ничего не придумаешь. Хотя наш мост будет существенно отличаться от других. Он состоит из пяти волн, которые подразумевают наличие опоры, под каждым нижним опусканием волны. Исходя из логики конструкции: волна – опора, у нас должно быть на две опоры больше. Но мост будет сделан так, что под ним будет только три опоры. Это основное отличие от остальных мостов – его изюминка. У нас работают высококлассные конструкторы. В частности, Михаил Корнеев, которому удалось сделать то, что нарисовал архитектор. Это правда, будет очень завораживающе выглядеть", – добавляет Андрей Миргородский.

ПОДСВЕТКА И МУЗЫКА

Мост изготовят из стальных конструкций. Его длина – 160 метров. Ширина моста – 4 метра. Это будет пешеходный мост. Велосипедистам придется переводить по нему велосипед, а кататься разрешено если на мосту не будет пешеходов.

"Мост оборудован уникальной подсветкой. Стальная волна будет светиться и постоянно менять цвета, что станет еще одной изюминкой переправы. Кроме того, наш мост будет музыкальным. На нем установят датчики движения. Музыка будет включаться на мосту, когда на нем соберется определенное количество людей", – говорит Миргородский.

Все это планируют успеть до конца августа следующего года.

После завершения обустройства острова на нем появится еще один, третий мост, который соединит его с Оболонской косой, которая впоследствии тоже будет превращена в зону для отдыха, спорта и здоровья.

Напомним, в 2019-м в столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. В народе его называют "стеклянным мостом" или "мостом Кличко". Этот мост тоже проектировал архитектор Андрей Миргородский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко показал художественную подсветку Подольско-Воскресенского моста. Как она будет выглядеть ночью, смотрите на видео:

Кличко осветил Подольско-Воскресенский мост

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