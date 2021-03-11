Четверть века без ремонта: почему реконструкцию Крещатика опять отложили на год

Хотят вернуть каштаны. Появятся велодорожки, болларды и гранит вместо тротуарной плитки. Только вот когда?

В начале этого года в Киеве активно обсуждали возможность проведения капитального ремонта главной улицы страны – Крещатика и Майдана Незалежности. О возможном ремонте говорили мэр Киева и чиновники КГГА. Интересно, что ремонтные работы планировали провести еще в 2020 году, но тогда помешали коронавирус и отсутствие средств.

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Сайт "Сегодня" выяснял, будут ли ремонтировать Крещатик в этом году.

Что хотят изменить

Капитальный ремонт Крещатика планируют начинать от Европейской площади и закончить на пересечении с бульваром Тараса Шевченко.

Улица Крещатик ​ / Фото: Анатолий Бойко, AFP

На главной улице страны обещали обустроить велодорожки и провести капитальный ремонт инженерных сетей . Предварительно велодорожка пройдет вдоль здания Главпочтампта и будет выходить на улицу Гринченко. Это магистральный веломаршрут Соломенка – Центр.

. Предварительно велодорожка пройдет вдоль здания Главпочтампта и будет выходить на улицу Гринченко. Это магистральный веломаршрут Соломенка – Центр. Также в планах была замена асфальтного покрытия и тротуарной плитки на гранит . Кстати, эту плитку положили на тротуарах Крещатика еще во времена, когда мэром Киева был Александр Омельченко. Ох и ругали дамы на каблуках экс-мэра за ту плитку…

. Кстати, эту плитку положили на тротуарах Крещатика еще во времена, когда мэром Киева был Александр Омельченко. Ох и ругали дамы на каблуках экс-мэра за ту плитку… Отреставрируют опоры наружного освещения – их гранитную и металлическую части. Освещение обещают сделать современным.

– их гранитную и металлическую части. Освещение обещают сделать современным. На главной улице страны хотят обезопасить все остановки транспорта , оборудовав их фиксированными боллардами – столбики должны защищать пассажиров от внезапного наезда автотранспорта. Также хотят сделать невозможной парковку транспорта на тротуарах.

, оборудовав их – столбики должны защищать пассажиров от внезапного наезда автотранспорта. Также хотят сделать невозможной парковку транспорта на тротуарах. После капитального ремонта Крещатик станет более доступен для маломобильных групп населения. Здесь появятся дополнительные пандусы и будут понижены бордюры . Появятся наземные пешеходные переходы в районе улицы Прорезной и на Майдане.

. Появятся наземные пешеходные переходы в районе улицы Прорезной и на Майдане. Будет капитально отремонтирован подземный переход на Майдане Незалежности (в народе "Труба" – Авт.), где в этом году произошел обвал потолка. Там же появятся лифты для удобного пользования метрополитеном людей на колясках.

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Последний раз главная улица столицы ремонтировалась еще в 1998 году. Проектировщики говорят, что они, как и тогда, предусматривают полное закрытие на время выполнения работ. Хотя в "Киевавтодоре" планируют их проводить поэтапно, без полного перекрытия проезда.

Что сейчас

"Совместно с департаментом транспортной инфраструктуры КГГА мы занимаемся подготовкой рабочей документации капитального ремонта Крещатика. Работу над проектом уже закончили, он прошел государственную экспертизу. Пока неизвестно, когда начнется сам ремонт, возможно, в этом году. На все подготовительные процедуры, тендеры и выбор генподрядчика уйдет несколько месяцев. Поэтому ремонт может начаться не раньше сентября", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Воробьев, директор института "Киевдормостпроект", где разрабатывали проект капитального ремонта.

/ Фото: Александр Марущак

На Крещатик хотят вернуть каштаны

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Владимир Воробьев добавляет, что глобальных изменений на главной улице страны не предвидется.

"Мы хотим сохранить прежний облик Крещатика. Работаем с "Киевзеленстроем" и с другими специалистами, чтобы вернуть на Крещатик каштаны. Этот вопрос сейчас находится на обсуждении, но мы пытаемся найти такой сорт каштана, который бы прижился в условиях современного центра города", – добавляет Владимир Воробьев.

Эти деревья на Крещатике уже давно усохли / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Ранее обсуждалось много вариантов по поводу замены деревьев на главной улице страны, в том числе, предлагалось засадить улицу платанами. Они, как показал эксперимент, который проходил на Крещатике, более выносливые.

"На данный момент мы ориентируемся на каштаны. Хочется вернуть их на улицу, чтобы было, как в песне о Крещатике. Это можно сделать при помощи создания точечной системы полива деревьев. Мы расширяем даже площадь под дерево. Вместо двух метров в проекте заложено 2,5 метра площади под один каштан. Нам необходимо защитить их от пагубного воздействия соли и вредных выхлопов автотранспорта", – говорит Владимир Воробьев.

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Обещанного три года ждут – дата старта все еще не определена

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" пока не готовы дать отмашку для начала работ. На информационный запрос сайта "Сегодня" нам сообщили, что их корпорация в марте прошлого года была определена заказчиком капитального ремонта Крещатика и Майдана Незалежности.

"На данный момент работы по проектированию объекта "Капитальный ремонт Майдана Незалежности в Шевченковском и Печерском районах Киева" временно приостановлены. Поскольку проектно-финансовая документация требует учета проектных решений по капитальному ремонту улицы Крещатик. Окончательная дата старта строительных работ на улице Крещатик на данный момент не определена", – сообщил сайту "Сегодня" Владимир Гузема, первый заместитель гендиректора КК "Киевавтодор".

В "Киевавтодоре" нам пояснили, что проект капремонта Крещатика сейчас на заключительном этапе. Как только он будет завершен, можно возобновить работы по проекту капремонта Майдана Незалежности.

"Проектами занимаются два разных предприятия. И, например, если по Майдану что-то запроектируют, а это не будет согласовываться с проектом по Крещатику, могут возникнуть проблемы. Поэтому все будет делаться по очереди, чтобы избежать путаницы и несостыковок. Проектировщики Майдана смогут ознакомиться с проектом Крещатика и комплексно завершить свою работу", – поясняют в "Киевавтодоре".

Наши источники в КГГА сообщают, что на данный момент на такой масштабный ремонт у города нет средств. Только летом при пересмотре городского бюджета есть шанс, что на ремонт Крещатика будут выделены средства, а вот сами работы если и начнутся, то не раньше осени. Более вероятно, что их перенесут на 2022 год.

Интересные факты о Крещатике

1,2 километра – длинна улицы Крещатик . Но если мерять "гусиным шагом", то от Глобуса на Майдане Незалежности до постамента, где когда-то стоял памятник Ленину, будет ровно 2800 шагов. И улица, и площадь находятся сразу в двух разных районах Киева – Печерском и Шевченковском. Из-за этого часто возникает путаница.

. Но если мерять "гусиным шагом", то от Глобуса на Майдане Незалежности до постамента, где когда-то стоял памятник Ленину, будет ровно 2800 шагов. Из-за этого часто возникает путаница. Первая мусорная урна была открыта на Крещатике в 1906 году перед зданием городской Думы (здание не сохранилось до наших дней – Авт.). Надпись на ней гласила: "Охрана чистоты и порядка на тротуарах поручается публике".

перед зданием городской Думы (здание не сохранилось до наших дней – Авт.). Надпись на ней гласила: "Охрана чистоты и порядка на тротуарах поручается публике". Электрическое освещение на Крещатике формально начало работать 8 марта 1892 года, с тех пор улица освещается ежедневно от сумерек до 00:00.

Напомним, ранее мы сообщали, что разработка проектно-сметной документации капитального ремонта Крещатика обошлась для городского бюджета в 18 миллионов гривен. А сколько "потянут" сами ремонтные работы – пока неизвестно, но сумма будет гораздо больше.

Пока по Крещатику спокойно ездит транспорт, а по тротуарам гуляют пешеходы. Как выглядела главная улица страны, когда ее полностью перекрывали представители ФОПов, смотрите видео:

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