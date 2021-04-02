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Киев расширяет льготы для малого и среднего бизнеса на период карантина

2 апреля, 12:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Такая поддержка уменьшит финансовую нагрузку на бизнес

На ближайшей сессии Киевсовета вынесут на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

О каких льготах идет речь

  • Уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривни в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания. Площадок для питания у стационарных учреждений и сезонных и летних площадок.

"Такая поддержка не только уменьшит финансовую нагрузку на бизнес, но и позволит сохранить рабочие места", – пишет мэр.

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  • Увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компенсацию процентов не только по кредитам, но и по "кредитным линиям". А также – о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую ​​компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы.
  • Уменьшение платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.
  • Также с 5 апреля до завершения действия строгих ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис".

"Мы понимаем, что, введя такие льготы – и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям", – добавил Кличко.

Напомним, с 1 апреля ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. При этом детские сады продолжат свою работу.

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Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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Киев парковка кредиты проект рабочие места Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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